Acuerdan continuidad de rescate para mineros de Pasta de Conchos y El Pinabete; familias sienten tranquilidad

"Me quedo un poquito más tranquila con esto, se le ve muy buena disposición, esperamos que no sea solamente porque es el principio, me alegra mucho que también podamos tener inmediatamente una reunión a partir de noviembre, indicó Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Bladimir Muñoz.

Lo anterior, con relación a la firma de convenios para dar continuidad a los trabajos de rescate de los mineros atrapados en las minas Unidad 8 Pasta de Conchos y El Pinabete en la región Carbonífera de Coahuila; por parte de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México y presidenta electa.

Martínez Espinoza señaló que para la reunión que se contempla para el mes de noviembre, hay algunos planteamientos que están realizando, como el de agregar una obra más a las tres que hay y que forman parte del Plan de Rescate de mineros de Pasta de Conchos.

Indicó que ya están trabajando con los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, aportando información, ayudando y espera que se pueda autorizar esta propuesta. Asegurando que es ir a otra área, sin suspender lo que se esta haciendo.

"Digamos que vamos a cortar tiempos, de lo que sí se necesita. Porque a como ustedes han visto, cómo van los trabajos, cuánto tiempo se la ha invertido a esto; pues sí los resultados son muy pocos, prácticamente son muy pocos, entonces, queremos ver si se puede ampliar la búsqueda", dijo Elvira Martínez.

También estableció que este sexenio le dejó algo, pues hace seis años no tenían nada, solo un lugar desolado, años de negación, de que no se podía, que prácticamente no había voluntad; ahora ya se tiene obras empezadas y ya se recuperó uno.

Me quedo con una satisfacción, no como la que hubiera querido, de que se hubiera podido encontrar un poco más, pero si me quedo con una satisfacción, en cuanto a los trabajos para la recuperación, dijo Martínez Espinoza.