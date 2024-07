Actriz revela que pasó después de la emblemática caída en Se Vale

Se Vale era un programa de revista que se convirtió en programa de concursos que destacaba en la televisión mexicana por su poco presupuesto en seguridad. A lo largo de su transmisión tuvieron un sinfín de caídas, lesiones y momentos que siguen presentes hasta hoy en día, a pesar de que el programa dejó de trasmitirse en 2012.

Uno de los momentos más emblemáticos es la caída de Emma Escalante quien se lastimó la columna en pleno programa.

Durante el segmento, debía deslizarse por una tirolesa que cruzaba el foro, sin embargo la fuerza no fue suficiente para llegar al otro lado, quienes no lo conseguían debían dejarse caer sobre unas colchonetas en el suelo cubiertas de harina.

Emma Segura, en esa ocasión, las colchonetas no fueron suficiente para evitar el daño.

La producción cambió el mood del momento utilizando la canción “Arremángala, Arrempújala” a todo volumen para desviar la atención, situación que le pareció cómica a la audiencia y hoy en día sigue dejando huella.

A través de un podcast la actriz habló de cómo vivió la caída

"Físicamente, es el dolor más grande que sentir, sentí horrible. O sea, un compañero se acercó a quererme sobar y yo di un grito de no soportaba que me pusieran así un nada, ningún tipo de contacto. Me dolió mucho, mucho, mucho, mucho".

"Me llevaron al hospital, me lastimé la columna. Lo que pasa es que caí en un ángulo de 90 grados y no tenían el equipo adecuado, eran colchonetas azules, acumuladas, y ya. Me dijeron "cae sentada", entonces, pues yo caí sentada y me rebotó la columna, me dijo (el médico) que me pudiera haber".

La actriz contó que si sabía que iba a participar en la tirolesa, pero no lo esperaba lo que podía pasar.

Sobre el momento cómico donde entra la canción comentó:

"La producción como que no sabe qué hacer, y me imagino que el floor manager o el productor dijo, pues ponte una canción y salgan todos a bailar".

"Me sacaron con todo y colchonetas, y ya después llegó un doctor, me movieron de las colchonetas como se pudo hasta que me pude parar, me inyectaron la cadera, me acuerdo perfecto, me pusieron inyección y luego ya medio me pude mover. No podía andar caminando ni nada. Me querían llevar a un hospital y mi mamá se aferró que me llevaran a otro y me llevaran a otro sitio. Y si me pagan los estudios, la producción se hizo cargo".