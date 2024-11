Académicos pronostican mini ciclo agrícola para 2025 en la Comarca Lagunera

Aurelio Pedroza Sandoval, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) dijo que este año ha sido particularmente seco en la Comarca Lagunera y que ante la problemática de escasez de agua y los bajos volúmenes almacenados en la presa Lázaro Cárdenas, hay probabilidades de un miniciclo agrícola en el 2025.

“Nos ha llovido acá en la cuenca baja donde estamos ubicados pero en la cuenca alta del Nazas-Aguanaval, no llovió, un mínimo, y la presa está en un 20, 25 por ciento de su capacidad, quiere decir que ya no se va a poder sembrar a menos que san Isidro Labrador se acuerde de nosotros y caigan unas lluvias extras, pero yo lo veo muy difícil, si no llovió en septiembre que es el mes que más lluvias tenemos aquí en la región, pues ya difícilmente se van a tener lluvias en lo que resta del año”, declaró.