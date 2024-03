Abre pretemporada el Unión Laguna

- Con la presencia de más de 25 peloteros y la mirada atenta del presidente ejecutivo del equipo, los Algodoneros del Unión Laguna comenzaron ayer, en el Estadio de la Revolución, su pretemporada rumbo a la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El histórico inmueble ubicado sobre la avenida Juárez, de esta ciudad, fue el escenario donde el mánager José Molina y el presidente del equipo, Guillermo Murra Marroquín, dieron la bienvenida a los peloteros que buscarán un lugar en el roster del actual campeón de la Zona Norte en la LMB. La sesión matutina inició con la tradicional oración, rodilla en tierra, los peloteros, coaches y directivos agradecieron estar de regreso para una nueva temporada, siguieron con el necesario stretch y los lanzadores rápidamente soltaron el brazo, además de realizar acondicionamiento físico, mientras que los cátchers realizaron drills acorde a su posición y culminaron con la práctica de bateo.

Nombres como los de Thomas McIlrraith, Tyler Wilson, Taylor Williams, Miguel Vázquez, Alejandro Gallegos, Jeff Ibarra, Andrés Figueroa, Harrison Francis, entre otros pitchers y cátchers, asistieron puntuales a la cita de las 10:00 horas, para enfrentar su primer entrenamiento en el Estadio de la Revolución, que tuvo una duración de casi dos horas y que se complementó con una sesión vespertina en el gimnasio. Este miércoles será la segunda sesión de entrenamiento en el inmueble de la avenida Juárez, a partir de las 10:00 horas.

MOLINA, OPTIMISTA

Una vez concluidos los trabajos del día, el mánager boricua, José "Cheo" Molina, atendió a los representantes de los medios de comunicación y se mostró con mucho optimismo para lograr el objetivo del Unión Laguna, versión 2024: "Sí tengo una espinita todavía del año pasado que me quiero sacar, que es ganar el campeonato de la Liga de México. Creo que tenemos recursos, tenemos los peloteros y lo podemos hacer, así que vamos a trabajar duro para llegar a esa META que tanto queremos", sentenció.

Molina aseguró que mantendrá su estilo de dirección para el equipo Guinda, tratando con respeto y camaradería a los peloteros, pues eso le dio muy buenos resultados el año anterior: "Ustedes (periodistas) ya saben cómo me gusta trabajar, a todos los jugadores les doy la confianza, solamente estamos en el día uno y lo aprovechamos. Soy el dirigente y hago mi trabajo, pero me gusta dar la confianza a los muchachos para que ellos hagan el suyo. La confianza en el grupo fue importante, el compromiso que ellos hicieron conmigo, soy un puertorriqueño que vino a trabajar a México y el hecho de que me hayan abierto los brazos es algo muy especial", confesó.

El dirigente del equipo Guinda señaló que su concentración pasa únicamente por su equipo, sin preocuparse por lo que hacen los rivales en la competitiva Zona Norte: "Nosotros siempre vamos a estar fuertes, vamos a dar la pelea, en los demás equipos no pensamos, eso será hasta que los enfrentemos, ahora estamos concentrados en prepararnos para jugar una temporada de muchos juegos que van a ser claves para ganar el campeonato. No puedo pensar en otro equipo, solamente tengo tiempo para pensar en el nuestro, la mentalidad de nosotros se mantiene fuerte y vamos a ganar lo que tenemos que ganar", adelantó.

Harrison Francis es uno de los lanzadores que reportaron desde el primer día a la pretemporada y José Molina mostró bastante confianza por el nuevo brazo con el que cuenta, para cubrir un lugar en la rotación de abridores: "Fui coach en Puerto Rico y estuve muy cerca de Harrison Francis, lanzó muy bien es un lanzador de 92 ó 93 millas, excelente curva, buen cambio, buen cutter, es un muchacho que va a dar mucho de qué hablar en esta liga, tiene un hermano que ha jugado para la organización de Toronto Blue Jays, sabe pitchear, viene con muchas ganas, está aquí desde el primer día y muestra un gran deseo de ayudar al equipo, creo que nos va a ir muy bien con él; Harrison viene como abridor, ese es su rol, necesitábamos uno y le dimos la confianza a él, espero que responda y se la seguiremos dando", culminó Molina.