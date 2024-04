Abran paso a la alegría de la región

La aventura de 2024 para los Algodoneros del Unión Laguna está oficialmente en marca. El equipo Guinda recibirá esta noche a los Dorados de Chihuahua en el Estadio de la Revolución a las 20:00 horas, para echar a andar la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

El flamante campeón de la Zona Norte iniciará un camino que pretenden culminar el próximo mes de septiembre, con la conquista de la Copa Zaachila, para poner fin a una larga sequía de campeonato que data desde el muy lejano 1950. Será la temporada número 61 para un equipo lagunero en el beisbol profesional de la LMB, teniendo como rival esta noche a Chihuahua, una ciudad que regresa a la pelota de verano, en la que había estado ausente desde el año 2010, para ahora presentar un roster interesante, dirigido por Oscar Robles, quien hace un par de años fue mánager de los Guindas.

PRESENTACIÓN

Ayer se realizó la presentación oficial del equipo en una conocida agencia automotriz de esta ciudad, donde comparecieron el presidente del Unión Laguna, Guillermo Murra Marroquín, junto al mánager del equipo, José Molina, el nuevo asesor deportivo, Andruw Jones y los peloteros Didi Gregorius, Jonathan Schoop y Aaron Altherr, todos coincidieron en el optimismo por el inminente inicio de la temporada 2024.

El presidente del equipo y del Consejo de Dueños de la LMB, el empresario lagunero Guillermo Murra, tomó la palabra y comentó el cómo fue el armado del equipo para buscar el gallardete: "Desde luego que fue amargo el haber perdido el juego 6 de la Serie del Rey, pero de inmediato nos pusimos a trabajar en la planeación de la siguiente temporada. Fuimos a Venezuela, fuimos a República Dominicana y finalmente a la Serie del Caribe en Miami para cerrar a Didi (Gregorius), que si no lo lográbamos no me lo iba a perdonar la afición, pues Didi se ganó muy rápido el cariño de los laguneros. A partir de Didi pudimos llegar a Jonathan Schoop, luego empezamos a negociar con Aaron (Altherr) y por casualidad nos encontramos con Andruw Jones, con quien logramos reforzar el tema de la asesoría deportiva, así que ha sido un placer el conformar este equipo y estar listos para pelear por el campeonato, que es nuestra META", describió.

ASESOR DE LUJO

Por su parte, el curazoleño Andruw Jones, quien ganó 10 guantes de oro en su carrera como pelotero de Ligas Mayores, reconoció que tiene poco conocimiento del beisbol mexicano, pero confió en que su andar por los diamantes, ha podido recolectar la sapiencia suficiente para ayudar ahora a los Algodoneros, en su faceta de asesor deportivo: "Trataremos de aportar la experiencia que nos ha dado el estar dentro del beisbol a lo largo de muchos años. La META del equipo debe ser ganar cada serie, jugar fuerte, ir día a día por ese camino, nos va a llevar al playoff".

"Estoy muy contento con los muchachos, hay mucho talento y muchos deseos de ganar, nos toca hacer el trabajo para que ellos se puedan compenetrar y jugar de la manera en que queremos, ese será el trabajo de todos los días y que nos va a llevar a buenas cosas", agregó el mánager José Molina, quien viene por su segundo año en la LMB, al igual que Didi Gregorius, quien afirmó: "Siempre tuve presente a Laguna para regresar, el año pasado fue una buena experiencia con los muchachos, me divertí mucho y por eso ahora no tuve duda en regresar, porque siempre todo el mundo está contento, feliz, ansioso por jugar y eso me gusta".

Junto a los elementos extranjeros que apuntalan al Unión Laguna, el presidente del equipo, Guillermo Murra, mostró optimismo. (Fotografía de Ramón Sotomayor Covarrubias)

CAÑONERO DE CURAZAO

Por su parte, Jonathan Schoop se dijo emocionado de vivir su primera experiencia en México, a donde llega luego de la recomendación de Gregorius: "Estoy contento, Didi ha hablado mucho conmigo de su deseo de regresar a Laguna, siempre me dijo cosas muy buenas del equipo, de la organización y siempre me comentó que uno es feliz aquí jugando pelota, así que estoy feliz de venir y tratar de ayudar al equipo", señaló. Finalmente, el germanoamericano Aaron Altherr dio sus impresiones en torno al equipo que ha encontrado en esta pretemporada: "Me hace feliz estar aquí en Torreón, me he encontrado con un gran equipo, con muchachos que tienen deseos de ganar el campeonato que estuvo cerca el año pasado y venimos con gusto a tratar de ayudarlos para lograrlo".