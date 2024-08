Abner872, el joven talento de las rimas sampetrinas

Tomó un autobús en su natal San Pedro de las Colonias para realizar una pequeña gira por distintos medios de comunicación en Torreón. Abner872 intenta abrirse camino entre los versos y las rimas, al tiempo que rememora sus inicios hace una década en el barrio Saltillo, cuando bailaba breakdance y hacía beatbox, es decir, emulaba sonidos de batería con su boca.

“En ese tiempo, como desde 2009, empezó a estar un poco más tranquilo, porque la delincuencia estaba machín ahí. Fue como que todos los raperos y artistas urbanos que había, fueron desapareciendo. Se fueron de San Pedro y ya no hubo tantos exponentes ahí en la música ni en el grafiti”.

Comenta que desde hace dos años se encuentra dedicado al rap, haciendo música de manera profesional. En plataformas como YouTube es posible observarlo enmarcado en algunos videoclips. Por ejemplo, el del tema Adiós muestra lugares como la plaza principal de San Pedro y es posible ver algunos de sus edificios emblemáticos como la parroquia de San Pedro Apóstol.

Mientras que en Agradecido, Abner872 se muestra en medio del desierto, sobre un ritmo con un muestreo de blues y rimas que hablan sobre la superación personal que debe ejercerse para sobrellevar los problemas de las calles.

Enviar un mensaje positivo para aquellos que se encuentran consumidos por las drogas es otra de sus misiones, aunque asegura que es una tarea difícil “meterse a la mente de un adicto”.

“Hablo de la calle, hablo de la vivencia, hablo de cómo superarse, hablo de todo ese tipo de cosas para dar un aliento a los camaradas que se han perdido en las drogas, a la gente que se le hace duro salir de las calles. Mis letras siempre son como un aliento de poder salir, de que sí se puede, de que no se estanquen nada más ahí”.

Sobre su nombre artístico, Abner se refiere a su nombre de pila (Abner Arnulfo Aguirre Lozano) mientras que el 872 representa a la clave lada de San Pedro. En la actualidad, tiene en Nale G a su productor de cabecera, quien lo produce e inmortaliza en grabaciones.

Aunque hasta el momento ha publicado solamente sencillos, Abner872 cuenta con un EP titulado F#ck Love, donde los temas son más bien de corte romántico: amor y desamor.

“Mis influencias siempre fueron Cypress Hill, Wu-Tang Clan, todo lo que escuchaba en el breakdance fue la influencia que tuve para motivarme a bailar y sacar canciones. Ya después fui escuchando a Caballeros (del Plan G), al Caporal, a toda la bandita de aquí. Pero me enfoco más en los sonidos, en las pistas, en al jazz, en el blues y me pongo un poco así, para intentar pulirme yo mismo y no sacar ideas que tienen otra banda, ser un poco más original de lo que estoy haciendo”.

Cabe señalar que Abner872 se presentará este próximo viernes 30 de agosto en Gómez Palacio, en Elephant Social Club, durante el evento que ha organizado el grupo Dignatarios.