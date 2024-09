Abastecen almacén de medicamentos para entregar en unidades médicas de Madero y San Pedro

“Ya no hay manera de decir, no voy al Hospital General, por que no hay medicamento”, manifestó el Juan Carlos Baena Reyes, coordinador de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria número siete, ya que desde la semana pasada la Secretaria de Salud, inició con el abastecimiento de medicamento y demás insumos de los almacenes en todos los hospitales y unidades médicas, cuya finalidad es mejorar el servicio que se ofrece.

Manifestó que, incluso ahora se contará con más de 180 claves de medicamento, cuando anteriormente eran unas 130 y expresó que, el porcentaje de abasto en los almacenes es de, alrededor de un 70 por ciento y los que faltan, en su momento se solicitará, ya que se debe cumplir con ciertos procedimientos de adquisición, pues como ya se sabe el manejo o compra de medicamentos está regulado por la federación.

Mencionó que, ya se inició con la entrega de los insumos en los Hospitales de Madero y San Pedro, así como en los 23 Centros de Salud que hay en ambos municipios, incluso dijo que, en el centro médico de San Pedro también les llegó un sistema de oxigeno.

También está en proceso el mejoramiento y equipamiento de los Centro de Salud, por lo que repitió que están en el proceso de mejoramiento del servicio.

“Medicamento ya hay, ya contamos con bastante insumo y si es un medicamento especial que requiera el paciente se solicita y ese llegará directamente al Centro de Salud, entonces ya no hay manera de decir, ya no voy por que no hay medicamento, ahorita todos tienen una abasto más del 70 por ciento y por eso les pedido a la gente que acuda”.

En la visita que hizo el pasado jueves a la región, el secretario de Salud del estado, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, declaró que, se dieron a la tarea todo este año de contratar proveedores, que los 14 hospitales y centros de salud, cuentan con un 75 por ciento de abasto de medicamento e insumos, incluso dijo que las empresas contratadas estarán al pendiente, de tal modo que si se termina un medicamento al otro día llega.

“Se hace licitación abierta para todo el Estado y ellos son los proveedores de medicamentos que van a andar acudiendo a donde haga falta. Siempre va a haber un stock, nunca va a faltar, ¿por qué?, porque el proveedor va a estar al pendiente del stock que tengamos en el almacén o en la farmacia”, aseguró.

El funcionario estatal comentó que las claves que faltan de surtir son de tercer nivel y que no se utilizan frecuentemente en las unidades médicas de la Secretaría de Salud del estado. “El 75 por ciento de medicamento que tenemos en todas las unidades es el medicamento que se utiliza a diario, es el más frecuente, cuando lleguen a necesitar uno que no (tengamos) se hace la gestión para nosotros, Secretaría de Salud, conseguir ese medicamento”, concluyó.