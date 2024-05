A pesar de apagones, laguneros ven un aumento en sus recibos de luz en tiempo de calor

En medio de apagones, los laguneros ven un aumento en los recibos de luz en la temporada de calor.

Una muestra de más de 7 mil personas, demostró que el 42% de los habitantes de la Comarca Lagunero ven un amuento en sus recibos. El 28% no sabe sí hay o no un aumento del gasto de energía, mientras que un 30% restante, considera que no aumenta su recibo.

En Torreón se registran temperaturas superiores a los 40 grados, lo que obliga a las personas a utilizar aires acondicionados durante mayor tiempo. El alto consumo de energía eléctrica, genera a su vez fallas en el suministro básico.

Al menos en 21 entidades del país se tienen registrados apagones desde el pasado martes 7 de mayo. En Torreón, se han generalizado las fallas en distintos secotres de la ciudad, afectando no solo los electrodomésticos de las personas, sino pozos de agua e incluso semáforos.

El Centro Nacional de Control de Energía reconoció que se trabajó en "estado de emergencia", pues se encontraba rebasado debido a la segunda ola de calor que afecta al país.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, consideró que este año las interrupciones de energía han sido más frecuentes que el anterior, al igual que las variaciones de voltaje.

