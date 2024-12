A la hora del café

Nunca había estado en una firma de libros tan grande. Este año las firmas de las plumas más célebres en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han durado hasta seis horas y aun así ha habido fanáticos que se han quedado sin el autógrafo de su escritor favorito.

El pasado 30 de noviembre inició la FIL Guadalajara 2024, que se ha convertido en la segunda feria más importante en el mundo y la primera en habla hispana. No es para menos, el nivel de convocatoria que tiene este foro y la presencia de los más destacados personajes de la literatura mundial, lo convierten en un encuentro único.

Este año me aventuré a ir el primer fin de semana a la FIL, con un objetivo en mente, pero sobre todo un sueño por cumplir. Me formé en la primera firma de libros que la escritora española Rosa Montero ofreció en el stand de Grupo Planeta, como una fanática más.

El fanatismo hacia un autor puede ser tan grande como el que le tiene un adolescente a su artista de rock preferido. El primer día de la FIL, en la que España es el país invitado, Rosa Montero inauguró el stand de Grupo Planeta, una de las editoriales más importantes de esta feria, a las 17:00 horas. Llegué a formarme una hora antes y esperé más de hora y cuarto para llegar con la escritora y recibir su firma, su mensaje afectuoso.

Durante el tiempo que duró la fila, pude conocer a otras lectoras fanáticas, una de ellas venezolana, que llevaba más de cuatro libros para ser autografiados y la foto de uno de los encuentros que tuvo con la autora hace diez años. Estaba nerviosa, ansiosa, feliz.

Rosa Montero se encuentra en la categoría de las escritoras más célebres, de fama mundial, por una especial calidez y sensibilidad para desnudar las pasiones humanas en sus novelas. La he seguido desde inicios de la década del 2000, cuando visité Madrid para estudiar cursos de periodismo. Pasaron más de 20 años para encontrarme con ella y contarle que, en aquella época, la pude entrevistar.

Por azares del destino no conservo la entrevista. Yo era muy joven, aventurada y decidida. Durante todo este tiempo la he seguido leyendo y conforme pasan los años me identifico más con las historias que escribe. Es increíble cómo una puede encontrar a una autora que pareciera que te escribe a ti.

Sin duda las miles de personas que lograron pedirle el autógrafo sintieron una especial cercanía con la manera que tiene de contar historias. Y seguramente como yo, lectora y fan, deben haberse sentido gratificados con su calidez, su sencillez y la manera en que agradece el afecto de cada uno de sus seguidores.

Gracias a la FIL por permitir estos encuentros, pero, sobre todo, gracias por hacer de la lectura y los libros un punto de unión y de gozo tan grande, en tiempos donde la violencia, el odio y la indiferencia reinan por tantos lugares en el mundo.

X: @Lavargasadri