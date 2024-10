A la hora del café

Desde hace algunos años en la Comarca Lagunera no hay un fin de semana en el que no exista una agenda teatral en los distintos teatros y foros independientes. El teatro local ha sabido ser resiliente a los tiempos difíciles, en los que o no hay suficiente apoyo, o la población prefiere darle su tiempo libre al futbol o a otros espectáculos.

Montar una obra con las características de un trabajo profesional es bastante difícil. No solo por lo que implica la preparación actoral y de dirección, los ensayos y contar con un lugar para realizarlos, la organización del tiempo y la búsqueda de recursos para escenografía, vestuario, aspectos técnicos, etcétera.

Lo es también porque muchas veces las compañías teatrales tienen que subsidiar todo lo anterior y conseguir la renta de los espacios escénicos a precios accesibles. Aunque algunos teatros otorgan un descuento a las compañías locales, con suerte lograrán salir "tablas" de las temporadas o presentaciones. En muy pocas ocasiones se obtiene una ganancia.

El pasado fin de semana pude asistir a dos puestas en escena realizadas desde el talento local y que probablemente no hubieran sido posibles sin el apoyo de becas federales y estatales para la producción. No obstante, el camino para llegar hasta ahí es bastante laborioso.

En el Teatro Nazas se presentó la obra "El tejido de los sueños" con la dramaturgia y la dirección de la lagunera Ana Sofía Vázquez, después de una exitosa temporada en la Ciudad de México.

Un montaje inspirado en la obra pictórica de Remedios Varo, con una gran carga simbólica y onírica y con un despliegue de expresiones artísticas como el circo, la acrobacia, danza aérea y actuación. El trabajo contó con el apoyo del estímulo federal EFIARTES.

La noche del sábado también se presentó en el Teatro Alfonso Garibay la obra "El juego de la Gorgona" de la dramaturga Verónica Maldonado, bajo la dirección de la lagunera Laura Borrego. Esta obra surgió de la convocatoria de apoyos escénicos del Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura de Coahuila.

La puesta en escena toca temas como los derechos de las niñas y de las mujeres, el abandono infantil en el contexto de la guerra de Troya. Una historia con momentos lúdicos y momentos de difícil reflexión.

Y para coronar el domingo se presentó "Ingrávidas palabras", un programa de danza contemporánea de la coreógrafa y bailarina lagunera Sara Ovalle, que habla sobre su linaje femenino y el recuerdo conmovedor de las abuelas. Una producción también seleccionada en la convocatoria del Centro Cultural Helénico.

Que vengan más fines de semana teatrales en esta región, que mucha falta hacen.

Nos vemos en X @Lavargasadri.