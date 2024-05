A diferencia de Toni Kross, estos son los jugadores que se retiraron después de los 40 años

Esta mañana, el jugador Toni Kroos anunció el fin de su carrera profesional en el futbol, a sus 34 años.

De acuerdo con el alemán, no quería encasillarse como un jugador veterano que estaba negado a irse del futbol.

“No quiero ir a un punto donde la gente piense por qué todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto. Y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento”, aseguró.

Bajo este contexto, han sido varios jugadores que, a diferencia del alemán, decidieron continuar su carrera futbolista, la cual abandonaron hasta pasados los 40 años. Estos son algunos de ellos.

Alessandro Del Piero

Apodado como 'Pinturicchio', el jugador italiano se retiró del futbol a los 40 años. Fue capitán de la Juventus y a lo largo de su carrera realizaron 310 goles y 75 asistencias.

Edgar Davids

Mundialmente conocido por sus rastas, el jugador se retiró a los 40 años. Se destacó como uno de los mejores centrocampistas de europa en los años de 1990 y 2000. Jugó en equipos como el Ajax de Ámsterdam, AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milán y Tottenham Hotspur.

Dino Zoff

El jugador italiano, que se volvió campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, se retiró del futbol a los 41 años. El jugador ganó el premio al mejor portero del torneo en los años 80.

Roberto Carlos

Considerado uno de los mejores defensas de la historia, el nacionalizado español se retiró del futbol a los 42 años. Fue internacional absoluto con la selección brasileña. Jugó además en el Real Madrid.

Stanley Matthews

Siendo una de las figuras más importantes del futbol británico, el jugador se retiró a los 50 años. Su carrera es la más larga de la historia de Inglaterra, pues debutó en 1932 y se retiró hasta 1965.