A cuentagotas uso eficiente del agua

La región enfrenta una dualidad en el abasto de agua. Estando en pleno desierto, se considera una condición ambiental natural la falta de agua, pero hay un amplio volumen disponible, sin embargo, el problema del agua está en los usos y los usuarios.

La cuenca Nazas-Aguanaval abarca una superficie de 104 mil 975 kilómetros cuadrados (Km2). Se cuenta con 2 mil 598 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua superficial (de río) y 867.3 Mm3 de agua subterránea (que se recarga en los acuíferos). Al uso industrial se destinan 39 Mm3, al urbano, 166 Mm3, y al agropecuario, 2 mil 959 Mm3, según datos oficiales. Estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que la sobreexplotación es de 570 Mm3. Los ambientalistas hablan de frenar la sobreexplotación, pero esto no se refiere a suspender el riego agrícola, sino dejar de extraer el volumen no permitido. Investigadores proponen medidas que se podrían considerar, a la par, como lo es incrementar la eficiencia de los sistemas de riego o la reconversión de cultivos, como la alfalfa, por otros que aporten el mismo nivel nutricional, pero que requieran un menor volumen de riego. Advierten que hay varios retos que se plantean, como el cambio climático, pues la región Lagunera ya tiene una tendencia a la sequía y se estima que esto pudiera incrementarse en el futuro, por lo que el agua de la presa no es agua "segura", sino las reservas del subsuelo.

El consejo de cuenca Nazas-Aguanaval, que preside Roberto Muñoz, ha insistido en la medición telemétrica, para evitar así la extracción ilegal, pero no ha tenido respuesta.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Mundial del Agua con la reflexión de "Agua para la Paz", que busca resaltar el papel del agua como factor de cooperación, armonía y resiliencia frente a los desafíos comunes.