80% de denuncias en Saltillo son por violencia familiar

Al menos el 80% de le denuncias que les llegan al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo son por violencia familiar, señaló su directora general, Deyanira Nájera Muñoz.

Añadió que otros casos casos son por incumplimiento de pensión alimenticia, acoso, incumplimiento y obligaciones alimenticias, sustracción de menores, pero ya es más bajo este porcentaje.

En el caso de estas denuncias por violencia familiar, entre un 80 y 85 por ciento le da seguimiento a las denuncias que presenta.

Indicó que la mayoría de las denuncias son ya sea por la pareja, ex pareja, o algún familiar.

Destacó que se sigue trabajando en la cultura de la denuncia para que las mujeres tengan toda la información, sepan a donde pueden acudir y qué instancias existen en todo el estado.

Reveló que en el 2023 se registró una sentencia condenatoria por violencia familiar; y en lo que va del año no se ha presentado una situación similar.

No obstante, aclaró que el que lleguen a una suspensión condicional, no quiere decir que el caso esté cerrado o concluido, ya que se habría estar al pendiente de que el agresor cumpla con las condiciones que le fueron impuestas por el juez, ya sea especializado o de control, de no ser así, el caso se puede reanudar.