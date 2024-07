7 charlas TED para inspirarte

Las charlas TED o TED Talks son conferencias gratuitas impartidas por diversas personalidades del área científica, empresarial, políticos, artistas, entre otros, que buscan difundir ideas sobre distintos temas que buscan inspirar a las personas, por lo que aquí te dejamos 7 de estas increíbles pláticas que te dejarán pensando.

Adentro de la mente de un procrastinador maestro de Tim Urban

Tim Urban, autor del reconocido blog “Wait but Why?”, sabe que la procrastinación no tiene sentido, pero aun así no podrá quitarse ese hábito de esperar hasta el último momento para hacer las cosas. En esta divertida plática, Tim anima al público a pensar más acerca de por qué están realmente procrastinando antes de quedarse sin tiempo.

El poder de la vulnerabilidad de Bene Brown

Bene Brown, investigadora de la universidad de Houston y autora de diversas publicaciones, estudia la conexión humana, la empatía, el sentido de pertenencia, el amor. En una charla conmovedora comparte una visión profunda de su investigación que la llevó a una búsqueda personal para conocerse a sí misma y a la Humanidad.

¿Qué hace buena a la vida? Lecciones del estudio más largo de la felicidad de Robert Waldinger

¿Qué nos mantiene felices y saludables durante toda la vida? Si crees que es la fama y el dinero, estás equivocado, de acuerdo con el psiquiatra Robert Waldinger. Como director de un estudio de 75 años sobre el desarrollo de adultos, ha tenido un acceso sin precedentes a datos sobre la verdadera felicidad y satisfacción. En su plática comparte tres lecciones importantes, aprendías del estudio y la práctica sobre cómo construir una completa y larga vida.

El lenguaje corporal moldea nuestra identidad de Amy Cuddy

El lenguaje corporal influye en cómo te perciben las demás personas, sin embargo, también puede cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. La psicóloga Ammy Cuddy enseña las “posturas de poder” para mostrar una actitud de seguridad, aun cuando se sienta inseguridad, y cómo alteran los niveles cerebrales de testosterona y cortisol que incrementan las posibilidades de éxito.

¿La clave del éxito? Determinación de Ángela Lee Duckworth

Angela Lee Duckworth tenía un trabajo prestigioso en una consultoría que dejó para tomar uno como maestra de matemáticas de 7° grado en una escuela de Nueva York. Ahí se dio cuenta de que no solo era el coeficiente intelectual lo que separaba a los estudiantes exitosos de aquellos que tenían que esforzarse más, así que en esta plática explica su teoría de la “determinación” como un predictor de éxito.

¿Cómo hablar para que la gente quiera escucharte? de Julian Treasure

¿Nunca has sentido que estás hablando, pero realmente nadie te está escuchando? En esta charla de Julian Treasure, experto en sonido y habilidades de comunicación, muestra cómo planear un discurso poderoso a través de ejercicios vocales útiles y consejos para hablar con empatía.

¿Cómo encontrar un mentiroso? de Pamela Meyer

¿Sabías que en un día normal pueden mentirte entre 200 y 300 veces? ¿Y todavía más inquietante, que las pistas para detectar esas mentiras pueden ser muy sutiles e ir en contra del sentido común? En su charla, Pamela Meyer, autora del libro “Detección de mentiras” da a conocer los métodos y señales que utilizan los que saben para reconocer el engaño y defender la honestidad como un valor fundamental.