5 consejos para evitar ser víctima de fraudes al rentar una casa o departamento

El constante aumento de los precios de los bienes raíces y la creciente demanda en áreas gentrificadas han creado un entorno propicio para el fraude inmobiliario, como falsificación de documentos o venta de propiedades inexistentes o sujetas a disputas legales.

En lo que va del año, la plataforma digital Propiedades.com ha recibido 3,143 reportes de posibles fraudes en su portal, 55% de los posibles fraudes reportados corresponde a viviendas con un tamaño de entre 56 y 65 metros cuadrados. Este patrón sugiere una correlación entre el tamaño de la propiedad y la rapidez con la que los estafadores pueden convencer a los interesados de realizar pagos anticipados.

Notablemente, 95% de los reportes de fraude está relacionado con el segmento de rentas, donde los montos solicitados son menores en comparación con las ventas. Esto sugiere que los estafadores aprovechan la necesidad de los inquilinos de asegurar rápidamente un lugar para vivir, y cometer el ilícito de hacer creer al arrendatario que el costo de renta por la propiedad es una buena oportunidad.

Propiedades.com ha identificado que 46% de los reportes de fraude en el segmento de renta corresponde a viviendas con un valor entre 7 y 11 mil pesos, en zonas donde el valor promedio de renta es significativamente más alto, como en Polanco o Hipódromo Condesa.

En el segmento de venta, que corresponde al 5% restante, los reportes de fraude se concentran en remates bancarios, donde se solicitan adelantos a los interesados, aprovechando la percepción de "oportunidad" debido a los bajos precios.

Además, la distribución de los fraudes entre casas y departamentos muestra que 90% de los casos son departamentos, mientras que solo 10% corresponde a casas.

Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com, mencionó que la existencia de un entorno propicio para el fraude inmobiliario subraya la importancia de estar alerta y tomar precauciones al realizar transacciones inmobiliarias en un mercado donde el fraude puede ser una amenaza persistente.

Para combatir y evitar el fraude, Propiedades.com ha puesto en marcha algoritmos que identifican inmuebles sospechosos. Estos algoritmos evalúan el valor asignado al inmueble en comparación con el promedio de la colonia, analizan las fotografías para confirmar la existencia del inmueble y detectan términos recurrentes en descripciones que han sido asociadas con fraudes previos.

Para evitar caer en alguno de estos fraudes y tener una mejor experiencia al momento de comparar o rentar una vivienda, Propiedades.com ofrece los siguientes consejos para evitar una situación de este tipo:

1. Es fundamental tener en cuenta que el valor de un inmueble rara vez estará más de 7% por debajo del promedio de la zona. Si observas una brecha mayor, especialmente en áreas de alta plusvalía, existe una alta probabilidad de fraude.

2. Nunca realices depósitos de dinero por adelantado. En particular, en Propiedades.com no tenemos ninguna alianza con Airbnb ni con ninguna otra plataforma de alojamiento temporal, por lo que no se solicita ningún pago anticipado.

3. Asegúrate de conocer en persona al agente inmobiliario o al propietario del inmueble. Esto no solo reduce la probabilidad de fraude, sino que también te proporciona un punto de contacto durante el período de alquiler.

4. Programa una visita presencial al inmueble. Si te dicen que el inmueble no se puede mostrar, es muy probable que sea un caso de fraude.

5. Siempre busca el apoyo de un agente inmobiliario. Ellos se encargan de toda la gestión y cuentan con más conocimiento para corroborar que todo esté en orden.