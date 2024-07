4 marcas de audífonos que tienen la mejor calidad de audio según la PROFECO

Uno de los estudios de calidad realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tuvo como objetivo analizar 25 modelos de audífonos inalámbricos intraurales, es decir, que se colocan en el interior del oído, para determinar el desempeño de cada producto.

Los audífonos inalámbricos permiten al usuario escuchar el sonido desde un teléfono celular o una computadora, sin tener que estar conectado a dicho equipo por medio de un cable, y existe una gran variedad en diseño, precio y calidad. Aquí te decimos los que la PROFECO reconoce como los mejores en calidad de audio.

¿Cuáles son los mejores audífonos?

De acuerdo con la PROFECO, estas son los modelos de audífonos con la mejor calidad en audio, de acuerdo con las pruebas de audio en las que se evaluó la fidelidad del sonido, el rango de frecuencias audibles, la sensibilidad al ruido, distorsión interferencias y la separación del sonido en el canal izquierdo y derecho.

Apple AirPods A2564 (MME73AM), de 4 mil 460 pesos.

LG TONE-T60Q, de 3 mil 284 pesos.

Technics (Panasonic) EAH-AZ40P-K, de 3 mil 409 pesos.

STF ST-E42402-CORAL, de 499 pesos.

Recuerda que los precios son estimaciones promedio con base en los precios encontrados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana mientras se hacía el estudio, puede que varíen en tu región.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Esta guía es una recomendación para realizar una compra informada, pero elige los que mejor se adecúen a tus necesidades y gustos.

No olvides limpiar tus audífonos constantemente, no los sobrecargues, trata de no prestarlos y siempre cuida de tu salud auditiva. Un nivel muy alto de sonido puede llegar a dañar los órganos internos del oído, lo que puede provocar enfermedades como la hipoacusia, que es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.