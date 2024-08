3 corridos inspirados en Iván Archivaldo

Iván Archivaldo Guzmán, conocido como ‘El Chapito’ y uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, es mencionado en varias canciones de música regional mexicana, al igual que su hermano Ovidio ‘El Ratón’ Guzmán.

Iván Archivaldo es uno de los cuatro hijos que tuvo ‘El Chapo’ con Alejandrina Salazar. Creció en Guadalajara, en un entorno relativamente seguro que le brindó a él y a sus tres hermanos mayores oportunidades educativas superiores a las que tuvo su padre, así como la posibilidad de incursionar en el ámbito empresarial.

Iván El Chapito

Uno de los corridos más conocidos sobre el hijo del ‘Chapo’ es la canción ‘Iván El Chapito’, que forma parte del álbum El Niño de la Tuna del cantante Roberto Tapia. Lanzado en 2009, el álbum también incluye otra canción que hace referencia a la familia del ‘Chapo’.

"Chapito igual que mi apá y también enamorado, así somos los Guzmán, la herencia nos ha marcado", es lo que dice una parte de la canción.

En este mismo corrido se menciona la fuga de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano: "Que me canten los Tucanes, la de la fuga del ‘Chapo’ que quiero seguir tomando con Alfredito mi hermano".

Archivaldo

En 2013, el cantante Gerardo Ortiz lanzó la canción ‘Archivaldo’, incluida en su álbum Archivos de mi Vida. En esta canción, la única mención directa a Iván Archivaldo Guzmán aparece al inicio del corrido, donde se hace una referencia explícita a su nombre y su relación con la familia Guzmán.

El tema se destaca por su enfoque en la figura de Iván, aunque la referencia es breve y se limita al principio de la letra: "porque es el hijo del ‘Chapo’ y trae las fuerzas por las venas".

Los Placeres de Archivaldo

Hace una década, la banda Enigma Norteño lanzó la canción ‘Los Placeres de Archivaldo’. Este corrido, que rápidamente ganó popularidad, fue acompañado por un video musical que se estrenó en el mismo año.

El video presenta a la banda interpretando el tema en medio de una lujosa exhibición de autos, con distintos vehículos de alta gama como telón de fondo.

“Soy el ‘Chapito’ soy Archivaldo, hijo de Guzmán Loera... no me importa andar aquí en la quema si el gobierno me busca es su problema”, es lo que dice.