179 Instituciones financieras denunciaron suplantación ante Condusef ¿Cómo protegerte?

En noviembre se sumaron 12 instituciones financieras debidamente constituidas a los reportes de suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) contaba con reportes de 163 instituciones financieras que habían sido afectadas a lo largo del presente año, para un total de 179 en lo que va del 2024.

¿Cómo actúan?

Se recomienda a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del modus operandi de los suplantadores, el cual se ha identificado que usualmente es el siguiente: utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar, este uso se hace tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes sociales, aplicaciones móviles, etc.).

Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto (o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles) poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.

Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.

Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando los afectados descubren que han sido engañados.

¿Cómo puedes protegerte?

Como recomendaciones, hay que tener en cuenta que, nadie pide dinero para prestar dinero, por lo que evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.

Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el Sipres (Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros), donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos.

Ante las nuevas técnicas de defraudación, no olvides revisar el Sipres, donde están los datos de las entidades financieras, para inclusive contactarlas y verificar si prestan el servicio que te ofrecen por conducto de la persona que te contacta, si es su logo, su página de Internet, requisitos para contratar el producto o servicio financiero e incluso preguntar si contratan vía remota y/o por medios digitales y si tienen aplicaciones móviles en las tiendas digitales, para que evites ser engañado.

Consejos

No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. Las financieras legalmente operando no piden dinero por adelantado.

No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://...) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Recuerda que han surgido nuevas formas de defraudar a la gente o poner en peligro su integridad personal a través de medios digitales como las conocidas "monta deudas", recuerda que no todas las entidades financieras operan por medios digitales ni tienen aplicaciones móviles para ofrecer servicios, revisa si quien te ofrece un crédito o préstamo está registrado en el Sipres, si no lo está no es entidad financiera, estate alerta.