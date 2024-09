15 de Septiembre: de mito en mito

Uno de los festejos oficiales que al menos desde donde la memoria abarca suele congregar a mayor número de mexicanos tanto en nuestro país como también desde el extranjero lo es el denominado "Día del Grito", celebración que inicia la noche del 15 de septiembre, cuando el titular del Poder Ejecutivo en turno se asoma desde el balcón principal del Palacio Nacional y hace tañer la campana de Dolores que se supone hizo sonar el cura Hidalgo por órdenes de su jefe, el Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga, aunque en realidad se sabe que no fue sino José Galván, el campanero de aquella parroquia quien lo hizo a las 5 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

No obstante, desde que un anciano Porfirio Díaz como Presidente de la República Mexicana tuvo la idea de hacer de su cumpleaños algo similar al cumpleaños de la Patria-ya entrado en el rigor de la edad y ante la certeza de que después de 35 años de mandato no le alcanzaría la vida para celebrar el verdadero Centenario de la Emancipación en 1921-se ha continuado la costumbre de conmemorar cada 15 de septiembre como si en realidad se tratara del día del Grito de nuestra Independencia hasta convertirse en una de nuestras tradiciones impuestas desde el siglo XX, no siendo alterada siquiera como tal por la casta política emanada de la llamada "revolución triunfante" tampoco.

Sin embargo, cabe señalar que esto que se celebra no siempre fue así. De hecho, no será sino hasta cercana la década de 1830 que los muy distintos gobiernos emanados de todos los colores y facciones solían celebrar dos fechas muy en particular como lo fueron el día 16 de Septiembre con una arenga cívica con la que iniciaban formalmente los festejos que culminaban generalmente con la celebración militar y religiosa del 27 de Septiembre dirigida por una Junta Patriótica designada para cada pueblo, villa y municipio, en las que se recordaba la entrada triunfal y pacífica del Ejército Imperial de las Tres Garantías en el año de 1821.

De hecho, solo después de la primer insurrección fallida de 1810 fue que comenzó a festejarse el "Grito", y solo por las fuerzas insurgentes que sobrevivieron en dado caso. De hecho, se conserva registro de que la primera vez que se conmemoró esta celebración fue el 16 de septiembre de 1812 en el pueblo de Huichapan (Hidalgo) por iniciativa de Ignacio López Rayón quien inició con esta celebración, según documentara el mismo en su Diario de operaciones militares, donde puede leerse: "Día 16.- Con una descarga de artillería y vuelta general de esquilas, comienza a solemnizarse en el alba de este día el glorioso recuerdo del grito de libertad dado hace dos años en la Congregación de Dolores, por los ilustres héroes y señores serenísimos Hidalgo y Allende...".

Por tanto, ante la pregunta correspondiente a que sucedió en México, o más aún en la Nueva España un día 15 de Septiembre de 1810, la respuesta correcta a este planteamiento sería que nada: México permaneció como un Virreinato o reino integral del Imperio Español en su etapa decadente y no será sino hasta el 27 de Septiembre de 1821, en circunstancias muy distintas que el Libertador Agustín de Iturbide -reconocido por todos como tal desde el siglo XIX hasta la llegada de Álvaro Obregón al poder- hará de México una nación independiente y soberana dotándola de nombre, bandera, división de poderes, sistema constitucional y su extensión más grande, sin degollinas ni derramamiento de sangre.

De aquí que celebrar el inicio de una de las insurrecciones fallidas que detonaron a lo largo del camino, después los proyectos autonomistas del Precursor Francisco Primo de Verdad, es tan absurdo como festejar el cumpleaños propio tomando por fecha la de la luna de miel y no el día del nacimiento. Y esta situación no puede menos que comprenderse más allá del capricho de la clase política gobernante, más no desde la Historia que como ciencia busca la verdad a partir de la evidencia tanto como de los hechos, y no desde la retórica acomodaticia.