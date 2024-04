1 de mayo ¿Cuándo será el descanso por el Día del Trabajo?

A pocos días de que finalice abril, se acerca otro día de descanso y, en esta ocasión, no sólo para estudiantes y maestros, sino para trabajadores en general.

Y es que mayo empieza con el Día del Trabajo, mismo que se celebra el 1 y que internacionalmente está reconocido como día de asueto obligatorio en varios países, luego de que se promulgara internacionalmente en 1913.

En México no es la excepción, por lo que millones de trabajadores en el país podrán descansar el próximo Día del Trabajo, aunque ha surgido la duda sobre cuándo se celebrará exactamente.

¿Cuándo se descansará por el Día del Trabajo?

Y es que en esta ocasión el Día del Trabajo ocurre durante el miércoles de la otra semana, por lo que muchos se han preguntado si el día se recorrerá al lunes para que coincida no sólo con el fin de semana sino con la celebración del Día del Niño.

La respuesta es no, el descanso por el Día Internacional del Trabajo no se moverá y se celebrará el lunes, mientras que el festejo por el Día del Niño no será feriado como algunos suponen, pues no está marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Publica (SEP).