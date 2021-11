Autoridades recuperan cuerpo sin vida de aguas del río Bravo

Autoridades de la delegación norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, tomaron conocimiento de la localización y rescate del cuerpo sin vida de un hombre, que flotaba en las aguas del río Bravo en las inmediaciones del ejido La Navaja; por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo, solo se ha establecido que se trata de una persona de aproximadamente 50 años. Al momento de ser rescatado y llevado a la orilla del río Bravo, se pudo establecer que no portaba mayores prendas de vestir, que solo un boxer de color gris y ninguna identificación.

A simple vista, solo se pudo establecer que la persona fallecida presenta calvicie frontal, en ese momento no se pudo establecer ninguna otra seña particular; además de no apreciarse signos de violencia en su cuerpo.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento del hallazgo y rescate del cuerpo sin vida, luego de que se les diera conocimiento de dicha situación. Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales, quienes tomaron evidencias en el lugar.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes en el lugar, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la autopsia de ley correspondiente, que les permita conocer la causa de la muerte de dicha persona.

Cabe hacer mención que, los elementos de la AIC cotejarán información con el ministerio público de personas desaparecidas, dado que durante el pasado fin de semana se tuvo un reporte de una persona que se encontraba desaparecida y es originaria del municipio de Sabinas.