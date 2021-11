Perro se salva de ser atropellado tras caer desde un auto hacia una carretera concurrida

Una cámara vehicular captó el momento en el que un perro se salvó de ser atropellado tras caer desde un auto en movimiento hacia una carretera concurrida en Australia.

El suceso ocurrió en Cairns, Australia, cuando Renee Oliver estaba esperando el pase en un glorieta y se percató de que un perro saltó desde la parte trasera de una camioneta hacia la transitada carretera, aparentemente sin que sus dueños se dieran cuenta, y el animal se reincorporó y caminó hacia el costado del camino.

Oliver logró acercarse al perro, el cual parecía no estar preocupado porque aún estaba moviendo su cola, y lo subió a su vehículo para evitar que fuera atropellado y logró reunirlo con sus dueños una vez que los alcanzó sobre una carretera.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una caridad enfocada a combatir la crueldad hacia los animales, difundió el video en redes sociales para enfatizar la importancia de asegurar a las mascotas cada vez que se les transporte en un vehículo, informó el portal 7News.