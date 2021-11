Hombre asalta a mujer tras haberla agredido brutalmente dentro de un elevador

El ataque ocurrió dentro de un elevador ubicado en una estación de metro en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre ingresó al ascensor en donde había una mujer con su carrito personal de mandado, con la cual él intentó hablar cuando se cerraron las puertas.

Al cabo de unos segundos, el hombre pareció haberse enojado repentinamente con la mujer y procedió a golpearla en la cara y estrellarla contra una pared. La mujer intentó defenderse pero su agresor la derribó al piso y luego la arrastró hacia afuera una vez que las puertas se abrieron.

Medios locales reportaron que el hombre la despojó de 50 dólares en efectivo y luego huyó de la escena, mientras que la mujer se rehusó a recibir atención médica y se retiró.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, pero el video de su asalto fue difundido en redes sociales por las autoridades y están ofreciendo recompensa a cambio de cualquier información sobre el, informó el Daily Mail.

WANTED for a Robbery in an elevator inside the 125 Street and Lexington Avenue subway station . #Manhattan @NYPD25pct on 11/1/21 @ 10:25 PM the individual assaulted the victim then forcibly removed their property. Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/9yxpeQZyaj