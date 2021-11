Por desinformación y contagios de COVID-19, padres de familia cierran primaria en Torreón

Derivado del contagio de COVID-19 de dos maestras, padres y madres de familia cerraron las puertas de la escuela primaria “Jesús Alejandro Torres de la Rosa”, ubicada en la colonia Rincón La Merced de Torreón.

María Belén Canelas, presidenta de la Sociedad de Padres y Madres de Familia, acusó desinformación, pues se enteraron de los casos positivos después de que una mamá escuchó sin querer a dos docentes hablar sobre los contagios, el pasado lunes.

“No lo hizo saber, yo vine con el personal docente a preguntar y me lo negaron, no sé si ellos no tienen permitido por Secretaría (de Educación) a dar información, me lo negaron, me dijeron que no pasaba nada, yo seguí investigando y me di cuenta y por eso decidimos cerrar la escuela, para que Secretaría viniera y nos diera una explicación de por qué no nos querían informar”, apuntó.

Cabe hacer mención que, cuando las autoridades avalan la reactivación de un centro escolar, debe existir capacitación a padres, madres de familia y tutores sobre el protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Las y los supervisores y los directivos de las escuelas autorizadas para clases presenciales deben abordar el filtro de corresponsabilidad en el hogar, filtro de corresponsabilidad escolar, filtro de corresponsabilidad en el salón de clases, limpieza y desinfección en espacios comunitarios, escuela sana y segura y qué hacer en caso de que un alumno o algún otro integrante de la comunidad educativa presente uno o más síntomas de COVID-19.

Sobre ello, la madre de familia dijo que “en sí capacitación no tuvimos, los maestros en el grupo nos estuvieron dando las indicaciones esenciales como el uso del cubrebocas, pero nunca nos capacitaron para en caso de que se presentara un caso positivo, y pues nos tomó por sorpresa, nosotros no sabíamos el protocolo y por eso actuamos para cerrar la escuela”. Canelas dijo que las maestras que se infectaron del virus SARS-CoV-2 son de Educación Especial (que no está frente a grupo) y otra de segundo año que tiene a su cargo alrededor de 36 niños y niñas, aunque diariamente acudían solo diez para evitar aglomeraciones.

La preocupación, también fue porque estas dos docentes convivieron con otros maestros y maestras el pasado viernes 29 de octubre, durante la reunión del Consejo Técnico Escolar.

Tras la toma del plantel, esta mañana acudieron autoridades educativas y de salud a la escuela para sostener una reunión con padres y madres de familia. Tras una larga charla que se extendió por algunas horas, se acordó abrir el plantel y aislar por 14 días a la docente de Educación Especial y a la maestra de segundo año y a su grupo. Solo en estos casos las clases se impartirán 100 por ciento a distancia, mientras que el resto de la comunidad estudiantil deberá acudir a clases presenciales atendiendo las medidas de salud.

También se acordó que mañana jueves se realizarán pruebas de detección de COVID-19 a la plantilla docente, además de aclarar que será decisión de padres, madres de familia y tutores enviar o no a sus hijos e hijas a la escuela.

La Sociedad de Padres y Madres de Familia también pidió insumos para realizar las tareas de limpieza, pues dijeron que hasta ahora, ellos han estado comprando el material.

Sobre el tema, la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina, indicó que la Secretaría de Salud es quien trabaja la capacitación con directivos, docentes y padres y madres de familia. Mencionó que cada docente debe informar sobre las condiciones en que se dará el regreso seguro a las aulas. La funcionaria mencionó que se reforzará la comunicación y que para ello, sostendrá una reunión con la estructura educativa para socializar dicha experiencia.