Recetas para la vida

Si se vive solamente una vez, se debería vivir con plenitud, abundancia y felicidad. “Si hubiera sabido, lo hubiera hecho de otra

manera, cómo me hubiera gustado que me hubiesen dicho cuando sería la última vez… se fue muy joven y no pudo disfrutar su vida…Nadie sabe cuánto tiempo se tiene para vivir y por eso malgasta su vida como si esta no tuviese fin.

Cuando uno tiene un accidente inesperado, enfrenta enfermedades terminales o tiene que ver a la muerte cara a cara inmediatamente se recuerda lo frágil y preciada que es la vida. Por lo tanto, uno tiende a tratar de apreciar más su vida, reconoce las bendiciones que se tiene y deja de fijarse en cosas que no son relevantes.

Hay que aceptar que la vida va más rápido de lo esperado. Muchas veces, es demasiado tarde retomar las oportunidades y los momentos que se perdieron por esperar algo mejor, por criticar o por reprochar lo que no se tiene o lo que hace falta.

Entonces, la forma más efectiva para poder aprovechar la vida puede ser visualizar cada momento como una oportunidad. Entender que la vida es una decisión consciente que se toma o se pierde. Un simple instante, que se esfuma en un abrir y cerrar de ojos.

La vida debe ser vista como una oportunidad desarrollar las potencialidades, transformar las dudas en respuestas. Ver a la vida como una oportunidad para poder aprender de los errores y ser mejor persona.

Es necesario ver cada día como una nueva oportunidad para construir sueños y conquistar miedos.

Las oportunidades pueden llegar como regalos esperados o como momentos insignificantes y disfrazados con incertidumbre. Estas oportunidades se pueden ver cuando uno puede disfrutar cada instante.

Cuando se agradece hasta cuando no se tiene nada que agradecer. Contemplar la naturaleza cuando los días están nublados o soleados y poder sorprenderse con ojos ingenuos y divertidos. Cuando se puede valorar cada momento sin tenerlo que explicar. Al conectarse emocionalmente con los demás. Cuando uno es capaz de sentir hasta los detalles insignificantes. Emocionarse sin limitarse. Aprender perdiendo el miedo de no entender. Perdonar con un corazón sincero y listo para poder soltar el dolor que el sufrimiento le ha dejado. Amar la vida por su abundancia y versatilidad. Sentir compasión y poder conmover por las cosas que

nos hacen sentir mejor. Reír. Compartir. Etc…Son oportunidades y elecciones diarias que suceden casi sin que uno se pueda percatar de ellas.

Se dice que cuando uno vive del recuerdo solo encuentra nostalgia y recuerdos que, aunque algunos son bellos ya se esfumaron, por lo que uno se puede deprimir. Cuando uno vive esperando a ver lo que el futuro traerá, se llena de dudas, incertidumbre y mucha ansiedad.

Así que la mejor medicina para combatir la depresión y la ansiedad es vivir en el aquí y el ahora, disfrutar el presente y recordar cada instante que las oportunidades que no se toman y se viven se esfuman y se pierden para siempre.

La receta

Vivir con plenitud

Ingredientes

Gratitud: agradecer con un corazón humilde y sincero

Decisión: elección personal para aprovechar y disfrutar cada momento que llegan

Compromiso: responsabilidad propia para convertirse en la mejor visión de sí mismo

Confianza: tener paciencia y resistir los problemas con fe

Integridad: actuar con autenticidad y hacer lo correcto para uno y los demás

Afirmación Positiva para vivir en plenitud:

Reconozco que la vida es un regalo y una gran oportunidad. Vivo con alegría, plenitud y con gratitud. Aprendo de los momentos que me llegan. Busco lo constructivo, encuentro lo positivo. No me limitó a elogiar, reconocer y agradecer cuando la gente me ayuda. Le puedo corresponder al universo con altruismo, bondad y armonía. Digo que si a la vida. Entiendo que la vida no es eterna y que las oportunidades se esfuman. Me atrevo a tomar riesgos y a ser curioso para descubrir nuevas oportunidades.

Cómo disfrutar la vida:

1. Visualiza tu vida y decide cómo quieres vivir. piensa qué quieres en tu vida imagínate con todo lo que deseas. Cuando sabes lo que quieres de la vida, prestarás atención a ello y podrás detectar las oportunidades que surgen.

2. Aprende a celebrar tu vida. Cuando uno tiene la disposición para sonreír, amar, ser generoso y vivir sin miedos, vive en plenitud y goza la vida. La vida se convierte en un motivo para festejar constantemente.

3. Vivir en el presente ayuda a aprovechar las oportunidades que se pueden llegar a presentar. Estar presente ayuda a enfocar la atención a los grandes pequeños momentos que pueden cambiar la suerte de cada uno.

“Aprovechar las oportunidades que la vida regala es aprovechar la vida y aprender a vivir en plenitud