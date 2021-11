La oposición reprocha a la Semarnat desconocer temas de la COP26

Los legisladores que asistieron a la cumbre climática en Glasgow, Reino Unido, criticaron la primera participación de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26).

“La vi muy desencanchada, como que todavía no se entera de qué se trata esto, no creo que sea una experta en el tema, tengo esa impresión”, aseguró la senadora Xóchitl Gálvez, miembro de las comisiones de Energía y de Medio Ambiente del Senado. Lo anterior según el diario Reforma.

“Esta fue la primera reunión en la que se presenta un representante mexicano con nivel de Ministerio y la verdad es que fue lamentable, se hizo evidente que la Secretaría simplemente no conoce el tema. Lo único que hizo fue leer un documento totalmente irrelevante y es obvio que no conoce los temas de la agenda, ni la agenda de la COP26 y tampoco le interesan”, acusó el diputado Gabriel Quadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados y ex presidente del Instituto Nacional de Ecología.

Albores justificó por “limitaciones e incertidumbre logísticas” la ausencia de funcionarios del ramo en la reunión, pero presumió que más del 70 por ciento de la delegación del país sean mujeres.

“Debido a las limitaciones e incertidumbre logísticas de la COP26 no ha sido posible contar con funcionarios del sector ambiental en la delegación como parte del equipo negociador, no obstante tengan la certeza de que el sector ambiental está presente en la salas de negociaciones a través de las posiciones nacionales que tenemos”, dijo al inicio de una reunión con los representantes mexicanos.

Albores leyó un documento de posición técnica que dijo que preparó la Secretaría de Relaciones Exteriores y se limitó a escuchar un informe de la delegación mexicana, aunque sin entrar en el tema de la reducción de los gases contaminantes o del uso de los hidrocarburos.

“Para el Gobierno de México es una prioridad poner en el centro de las políticas climáticas ambientales a las personas, en particular a las más vulnerables a los impactos negativos del cambio climático”, les dijo Albores.

Gálvez y Quadri se quejaron, que no les permitieron tomar la palabra y que los temas tratados no fueron los centrales para una cumbre de cambio climático.