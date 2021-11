¡Váyanse a jugar a otro lado!

Era una frase de reclamo muy común escuchar cuando uno jugaba futbol callejero. Nunca faltaba en el barrio una “Doña Carlota, la que ponchaba cien pelotas’’, como reza el estribillo de una canción de Ricardo Arjona, pero no dejábamos de jugar aunque alguna vecina llamara a la Policía para “echarnos en corrida’’. Ahora Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, propuso en agosto pasado proyectar el torneo del futbol mexicano a Europa y Asia.

En lo que concierne al Continente asiático tiene contemplado a Japón, Corea, China y Emiratos Árabes para incorporar jugadores de esos países y europeos para hacer más atractiva la oferta de su llamado Proyecto de Internacionalización, en el que toma en cuenta el potencial que representa el registro de dos mil jugadores de las categorías Sub 16 y Sub 17 en la Liga MX.

“No hay nuevo bajo el Sol’’, sentencia la sabia locución latina, y en efecto la propuesta de Mikel Arriola no es nueva, debemos recordar que en julio de 2009 el Centro de Sinergia Futbolística de Ciudad Lerdo (CESIFUT) incursionó a Bélgica, aportando 12 de sus jugadores al Racing Club de Mechelen de Tercera División para la temporada 2009 - 2010, con el fin de que adquirieran experiencia y pudieran obtener el Pasaporte Comunitario para jugar en Europa.

Fue un proyecto de la visión del Ing. Salvador Necochea Sagui y de su hijo Salvador Necochea Albores, habiendo establecido un convenio en diciembre de 2008 con el Racing Club Mechelen de Tercera División de Bélgica.

La delegación de jugadores laguneros estuvo integrada por Omar Alejandro López Alvarado, Javier Mena García, Víctor Raúl Perales Aguilera, Aarón Ulises Arredondo Pérez, César Augusto Urueta Taboada, César Armando Dorado García, Sergio Nava González y Víctor Manuel Chávez Segovia.

Otros cuatro fueron en un proceso de adaptación de tres meses; Erik Serrano Alemán, Joaquín Guillermo López Canela, Mario Alberto García y Pedro Emmanuel Rodríguez de la Rosa. De los 12 jugadores en mención sólo tres concluyeron el torneo: César Augusto Urueta Taboada, Sergio Nava González y Víctor Raúl Perales Aguilera, quien a su regreso a México debutó y destacó en Chivas.

La delegación de CESIFUT Lerdo viajó al mando del entrenador Arturo Ramírez Zamora, quien preparó a los jugadores durante ocho meses con la ayuda de psicólogos y del preparador físico Mario Sánchez Irabién. Los 12 jugadores fueron despedidos el viernes cuatro de junio de 2009 entre pancartas y lágrimas por parte de familiares y amigos.

Hoy en día Mikel Arreola busca también promover y proyectar al joven talento nacional en las Fuerzas Básicas de los principales clubes del mundo mediante convenios de colaboración con distintas federaciones. Después de haber logrado la sociedad entre el torneo del futbol mexicano y la Major League Soccer.

El Presidente ejecutivo de la Liga MX pretende impulsar el Proyecto de Internacionalización a otras latitudes, mientras avanza la alianza con la MLS, la cual incluyó cuatro torneos internacionales en el presente año: Leagues Cup, Liga de Campeones de la Concacaf, Juego de Estrellas de la MLS contra Liga MX y Campeones Cup, celebrados en agosto.

Ahora su mira está puesta en los mercados de Europa y Asia, a la que podrían sumarse países de Sudamérica, por la participación de futbolistas argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, peruanos y chilenos que participan en la Liga MX. En el actual torneo juegan 479 futbolistas en los 18 equipos participantes, de ellos 180 son extranjeros, cifra que representa un 38 %.

Para Arriola la MLS no es el único plan de internacionalización que tiene la Liga MX, pues reconoce que el crecimiento en los Estados Unidos los va a hacer más fuertes en lo económico y en lo futbolístico, pero también deben buscar oportunidades en Europa para los jugadores mexicanos de Fuerzas Básicas. La idea es que la Liga MX suscriba convenios y acuerdos con clubes de Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania para lograr este objetivo.

Lo motiva el hecho de que existan dos mil jugadores de las categorías Sub 16 y Sub 17, algo inédito, pues hace 25 años la cifra no alcanzaba ni una décima parte. Tomando en cuenta que las Ligas europeas se alimentan de las Fuerzas Básicas de otros países, principalmente de Sudamérica, ahora México pretende incursionar en ese mercado porque ya dispone de suficiente materia prima para ello.

El objetivo es que la Liga MX pueda lograr convenios con sus similares de Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania para que tomen en cuenta a los jugadores mexicanos de fuerzas básicas para poder incrementar la cifra de futbolistas mexicanos en los principales torneos del mundo.

De acuerdo con datos proporcionados por la Liga MX el futbol mexicano cuenta con 50 millones de aficionados en Estados Unidos, que en teleaudiencia equivale a 71 millones de espectadores, lo cual representa el 29 por ciento total de la audiencia de la Liga MX.

Según los datos proporcionados por Mikel Arriola la interacción entre la Liga MX y la MLS representa un valor de 803.03 millones de dólares para el futbol mexicano y de 633.15 millones del billete verde para Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el crecimiento de la MLS es de 446 por ciento en 12 años, en contraste con el 70 % de la Liga mexicana en casi cien años.

Apuntó que el futbol mexicano tiene 60 millones de aficionados en Estados Unidos, lo cual representa que el 18 por ciento de los aficionados a un deporte en el vecino país del Norte es aficionado al futbol de la Liga MX. Esos aficionados representan un PIB per cápita del 700 %, más que los aficionados mexicanos. En Estados Unidos se consumen dos a uno los partidos de la Liga MX.

El multicitado proyecto de Mikel Arriola es prometedor para el futbol mexicano, ojalá consiga hacerlo realidad, sin olvidar que el futbol lagunero fue pionero en promover jugadores jóvenes en el Viejo Continente a través de CESIFUT Lerdo. ¡Hasta el próximo miércoles!