Luego de que la doble moral de muchos de los que hoy se refugian en la "Cuatroté" quedara nuevamente exhibida, y oooootra vez por causa de una boda suntuosa, algunos conocidos coahuilenses y que se decían sus amigos andan nerviosillos ante la caída de quien parecía intocable, el jefazo de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. La cabeza de quien fuera el brazo armado del presidente Andrés Manuel López Obrador para acalambrar a sus adversarios políticos rodó tras el escándalo registrado el pasado fin de semana por la lujosa boda organizada en Antigua Guatemala entre el propio Nieto y la consejera del oneroso Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Si ya saben cómo se las gasta el "preciso" en eso de criticar a quienes forman parte de la clase media -solo porque aspiran a una mejor calidad de vida trabajando y pagando impuestos-, ¿cómo es que osan organizar eventos en el extranjero?

Con tanta ostentación, con invitados millonarios que llegan en jets privados, lo que viene a ser un acto casi de herejía y afrenta contra los principios de la "Cuatroté", lo que tampoco parece importarle al dirigente de Morena, Mario Delgado, captado en el evento de la Fórmula Uno. Dicen que se le fueron las cabras al expolicía de la UIF con eso de su boda y se le olvidó que ya hubo un caso que ocupó la portada de una revista de las llamadas "del corazón", el matrimonio de César Yáñez en octubre 2018, uno de los más cercanos colaboradores del inquilino del Palacio Nacional; nada más porque compró la mitad de la revista, pasó a ocupar la congeladora y hasta la fecha. Por cierto, los malquerientes de la familia Moreira-Viggiano nos reportan que la que atendió gustosa la invitación a ese polémico enlace fue la secretaria general del PRI y beneficiada con el reparto de diputaciones federales "pluris", Carolina Viggiano Austria, quien no desaprovecha ocasión para quedar bien con la "Cuatroté", pues sigue en su sueño guajiro de ser gobernadora de su natal Hidalgo.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de semáforo descompuesto, nos reportan que no saben a qué temerle más en las declaraciones desafortunadas de quien cobra ya sus últimas quincenas al frente de Vialidad Municipal, Alejandro Gutiérrez Zamudio, que ya de plano aventó la toalla en eso de brindarles seguridad vial a los ciudadanos porque afirma que estos meses de fiestas navideñas no se volverán a colocar los filtros fijos de alcoholímetros, o a que anunció que mejor se hará una "sobrevigilancia". Y es que da miedo eso porque para el buen entendedor representa que los agentes de tránsito andarán raudos y veloces dándoles la bienvenida a los conductores que entran a la ciudad por el bulevar Torreón-Matamoros, por el rumbo de la autopista a San Pedro y hasta por el periférico, buscando el mejor pretexto para aplicar multas o de plano "cazar" a quien se deje. También ya dio el anuncio de que los del chaleco fosforescente no estarán a la salida de bares, restaurantes y otros centros de diversión, ¿pero qué tal a dos cuadras de ahí? Así que veremos y diremos.

***

Asiduos a visitar la tierra del cabrito, nuestros subagentes nos reportan que si de última hora no sucede otra cosa, esta semana tendrán una "encerrona" en la Cuarta Región Militar, ubicada en Nuevo León, el gobernador coahuilense, Miguel Riquelme, con sus homólogos de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el panista de Tamaulipas, quien dejará la estafeta el año entrante, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Supuestamente las cosas en materia de seguridad entre las tres entidades se siguen trabajando en un marco de coordinación, desde el intercambio de información y estrategia hasta el desplazamiento de efectivos cuando se han dado ataques de grupos delincuenciales, desde luego, bajo la directriz de la Sedena. Por eso parece viable el relanzamiento de la Operación Noreste. El tema migratorio ocupa papel preponderante, ya que comparten fronteras y será el primer "face to face" que tengan. Por su tendencia protagónica y la inclinación del emecista en apoyo de AMLO, los resultados del encuentro son de pronóstico reservado, dicen los insidiosos subagentes.

***

Nuestros subagentes, que deambulan por Paseo de la Reforma, allá en la "capirucha" del esmog, nos reportan que mañana jueves se espera mucho movimiento en San Lázaro, donde se apersonará un grupo de "empresarios" laguneros afiliados al GEL, acompañados por legisladores federales, ya que supuestamente harán un "frente común" para pedir aumento en el precario -por decir lo menos- presupuesto asignado a Coahuila y no se diga el de Durango, dentro del PEF, y en el que de plano está borrado del mapa el apoyo para seguridad pública, para fomento económico, o sea los fondos de apoyo crediticio para las pymes, y no se diga infraestructura. Se conformarán con dejar de manifiesto los "tijeretazos" que en materia de participaciones y aportaciones federales ha sufrido la entidad en estos últimos tres años y lo cual "golpea" también a los atribulados Municipios, que a partir del 1 de enero tendrán nuevas autoridades y literalmente empezarán sin dinero y hartos pasivos. Nuestros subagentes nos refieren lo difícil que será que tengan buenos resultados, pero cuando menos, dicen, harán la lucha y se darán un paseo por la "capirucha", mientras confirman que la estrategia del Gobierno federal es hacer un "guardadito" para impulsar sus programas electorales… Perdón, sociales. El presupuesto 2022 deberá someterse a votación antes del 16 de noviembre, así que la esperanza muere al último... Sí, cómo no, dirán los escépticos.

***

Quien ufano aseguró que rescató una ciudad que estaba "hecha pedazos" fue el todavía alcalde Jorge Zermeño Infante, y que se prepara para hacer una larga lista de "grandes obras" realizadas en su administración de cuatro años y de la que va a rendir cuentas el próximo 14 de diciembre. El edil jura y perjura que mejoró todos los servicios públicos, como el pavimento, la limpieza… ¡Ah!, y también una guardería y un gimnasio que hizo en la Dirección de Seguridad Pública de la mano de las empresas de siempre que lo ayudaron con pintura y pisos. Claro que destaca el titánico esfuerzo realizado, debido a las adversidades que representaron la pandemia y los recortes presupuestales. Ya de salida, finalmente el edil admite que su Gobierno perdió el juicio contra la empresa Ecoagua por el manejo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, ya que se le salió decir que "ahorita nos siguen cobrando recursos por parte de una empresa que tiene adeudo con el Simas, en la planta de tratamiento de agua, pero, bueno, es parte de la problemática". Son algo así como 6 milloncillos mensuales, sin contar las millonarias cantidades en honorarios cubiertos al abogado con antecedentes penales contratado para defender el litigio y que tronó como palomita de microondas.