AMLO presenta plan antipobreza ante el Consejo de Seguridad de la ONU

los hermanos Pio, Martincillo, los parásitos hijos del kks y Barlet, contribuirán? ??????? no tarda el pu ñalon a defender su macana?????

Juansho

Hoy, 8:03 am

publicado por: Juan D

Cómo le dijeron los representantes de China y Rusia, oiga esto es el consejo de seguridad, si sabe lo que es eso? Este no es el lugar para hablar de sus ocurrencias. Y menos para un plan que sugiere que las empresas y personas con más recursos regalen dinero a los pobres jajaja a lo mejor eso le funciona para la compra de votos en México, pero así no funcionan las cosas en el mundo, así no se acaba la pobreza.

