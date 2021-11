vibremos positivo

AL FINAL DEL TÚNEL…

Y al final te das cuenta que todo estaba en tí, adentro, al final del túnel.

Que lo que buscabas en el exterior, en el mundo, en los viajes, en la gente, en las culturas, en las relaciones, en las religiones, todo, absolutamente TODO estaba en tí.

¿Porqué nos cuesta mirarnos?

¿Por qué nos cuesta sentirnos?

¿Por qué ponemos excusas y barreras para amarnos, para ser?

Y al final te das cuenta que no tienes nada si primero, no te tienes a ti mismo, que no puedes dar lo que no tienes, y que para tener, hay que ser, hay que sentir.

Al final te das cuenta de que atraes lo que tienes dentro, ¿Qué quieres atraer?, ¿A alguien como tú?

Al final te das cuenta que puedes hacer feliz a los demás, si tú eres feliz, de verdad, sin mascaras

Al final del túnel estaba yo, estoy yo...

