Piero Delle Monache traerá su jazz italiano al Teatro Isauro Martínez

El concierto que cerrará el Festival de Jazz Teatro Isauro Martínez (TIM) correrá a cargo del saxofonista italiano Piero Delle Monache, quien arribará a La Laguna acompañado de su banda: Alessandro Bravo (piano), Tito Mangialajo (contrabajo) y Alejandro Marzi (batería). Este concierto celebrará en el TIM el próximo jueves 11 de noviembre, a las 20:30 horas y es resultado de una colaboración con el Instituto Italiano de Cultura en México.

Piero Delle Monache nació en 1982 y durante tres años seguidos estuvo en la lista de los mejores diez saxofonistas de la revista Jazzit Awards. Desde hace una década, la música le ha permitido recorrer el orbe. Lugares como las principales capitales europeas, Turquía, Japón y África se han empapado de sus notas. En junio pasado, se presentó en la nación africana de Gabón, gracias a la invitación de la Embajada Italiana.

Hasta el momento ha producido cuatro materiales discográficos: Welcome, Thunupa, Aurum y Road Movie, este último se conforma de una recopilación de música en vivo.

Sobre su introducción al jazz, mencionó en una entrevista brindada al blog All About Jazz: “El saxofón llegó gracias a ... ¡Una cerveza! A los trece años me enamoré del comercial de Heineken, en el que un saxofonista y un clarinetista tocan en un club. Me fascinó ese sonido, ese estado de ánimo, el hecho de que alrededor de dos músicos pudiera crear una fiesta. Inmediatamente les dije a mis amigos que me gustaría empezar a jugar, y unos días después mi padre descubrió que un colega suyo tenía un subidón a la venta. Increíble, ¿no es así? La pasión por el jazz nació más tarde, gracias a los primeros conciertos a los que asistí, los primeros discos y las primeras lecciones. ¡Sonny Rollins en Impulse! Fue sólo la primera y auténtica conmoción”.

Los boletos para el concierto se encuentran disponibles a través de New Ticket y en taquillas del TIM.