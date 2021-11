México propondrá a la ONU un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, anuncia AMLO

Su consejo de seguridad: "Abrazos, no balazos". Viejo cínico y retrógrada.

Voy a aprovechar pa' pedirles a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que me compren unos boletos pa' mi próxima rifa del avión presidencial

mabesa

Hoy, 10:11 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Es bueno que el señor presidente López Obrador no se haya dirigido a los miembros del Consejo de Seguridad trastabillando en un inglés tonto, aquí se ha reclamado (aunque no hagan caso) a otros funcionarios por intentar hablar inglés en las reuniones con sus pares de otros países, lo correcto es dirigirse en su idioma natal y tener el servicio de traductores en varios idiomas para que sus mensajes lleguen a sus interlocutores. Los presidentes de EEUU siempre hablan inglés en otros países y reuniones. Algunos consideran que dirigirse en inglés a los demás los muestra como estadistas, el idioma no hace al estadista. Por lo demás su discurso estuvo acorde con su actuar y debe venderlo a otros países, algunos lo tienen en estudio.

