Zedillo, a escena

Asoma a escena electoral el expresidente Ernesto Zedillo con una serie de consideraciones, que no causarán alegría en Palacio Nacional, sobre las características que debería tener quien conduzca México el siguiente sexenio.

Aún cuando no precisó al destinatario de sus críticas, y podría argüir que quien desee ponerse el saco lo haga, el ocupante de Los Pinos de 1994 a 2000 se suma al fraseo de los opositores al obradorismo, en momentos en que arrecia el embate de quienes creen que los temas de los fideicomisos judiciales y de los damnificados por el huracán Otis podrían menguar la sostenida popularidad y fuerza electoral del mandatario tabasqueño.

"Me gustaría ver a alguien -dijo Zedillo días atrás en el Instituto Pearson, en la Universidad de Chicago- que no explote esas necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no serán entregadas efectivamente, que tampoco divida nuestras sociedades (...) un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores".

En términos generales ha habido poca crítica mañanera al zedillismo, salvo en el tema del Fobaproa. López Obrador ha centrado sus dardos más lesivos en Felipe Calderón y Vicente Fox. Carlos Salinas de Gortari también ha tenido un cierto descanso, sin tanta insistencia en las etiquetas antes muy usadas: "innombrable", jefe de la "mafia del poder", "padre de la desigualdad moderna".

Apartado especial tiene Enrique Peña Nieto, con iniciales referencias descalificatorias a la corrupción de su sexenio que han ido diluyéndose a la par que en la Mañanera se le llama de manera condescendiente "el licenciado" y se le ha incluido en una hipotética lista de demócratas, por no haber hecho fraude electoral en 2018.

Habrá de verse ahora cómo responde Palacio Nacional a los señalamientos críticos de Zedillo, uno de cuyos secretarios clave fue Esteban Moctezuma Barragán (Gobernación, Educación Pública), actual embajador del obradorismo en Washington que también fue titular de la SEP en la presente administración, además de José Ángel Gurría (Relaciones Exteriores y Hacienda), que ahora coordina la propuesta nacional de gobierno de Xóchitl Gálvez.

El ambiente de por sí denso en la contienda morenista por la candidatura a la jefatura del gobierno capitalino se calentó aún más por la difusión de una presunta grabación de palabras de Martí Batres que implicarían la orquestación de acciones contra Omar García Harfuch y a favor de Clara Brugada.

La autenticidad de dicha grabación fue rechazada de inmediato por el propio Batres y por posteriores estudios de expertos (como Alberto Escorcia: "Audio de Martí es una clonación" https://goo.su/kAly). Pero la inocultable existencia de un rechazo de segmentos de simpatizantes y militantes de Morena o de la llamada 4T a las aspiraciones del exjefe policiaco García Harfuch llevó a la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, a aparecer en redes sociales para declarar que no tiene "favoritos ni favoritas" a la sucesión capitalina.

Hasta ahora subsiste la percepción de que la propia Sheinbaum alentó la participación con aspiraciones electorales de García Harfuch, quien primero dijo renunciar a su cargo para insertarse en el equipo de precampaña de Claudia y luego, como se preveía, se inscribió a la contienda interna. Por ello tiene especial significado la salida a cuadro de la virtual candidata, quien recordó que el proceso morenista se definirá por encuestas y por reglas nuevas en cuanto a política de género (más postulaciones de mujeres que de hombres).

La federación denominada Unidad Comunista solicita que el gobierno mexicano rompa relaciones con Israel y cese el tratado comercial entre ambos países, firmado en 2000 y confirmado en 2010. Unidad Comunista está formada por el Partido Popular Socialista de Me´xico, Partido de los Comunistas Mexicanos, Frente de Escuelas Democra´ticas 25 de Febrero y Movimiento Comunista Mexicano… ¡hasta mañana!