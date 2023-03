'Yo pago bien': Este es el sueldo que Mona ofrece a quien le haga el aseo en su casa

La 'youtuber' Mona acapara una vez más los reflectores de la red, luego de revelar cuánto es lo que ofrece como pago por asear su casa.

A través de una transmisión en vivo, Mona dijo que 'ella paga bien', hablando de las personas que contrata para que le hagan el quehacer, señalando que sólo pide que le limpien el piso de arriba y el de abajo.

"Yo pago mil 600 al día, no a la semana. Yo no sé porqué la gente inventa eso, pero yo pago mil 600 el día. 800 arriba y 800 abajo".

Asimismo, Mona señaló que en algún punto ella trabajó como Sirvienta, por lo que entiende que el trabajo es pesado y motivo por el que no les exige cosas 'imposibles' a quienes contrata.

"No es mucho por hacer. Es barrer, trapear. Planchar no, porque planchar es aparte, si le lavas a mis perros es aparte. Yo no soy de esas patronas bien negreras, porque yo sí llegué a tener unas bien cab... que te pagaban 200-300 pesos al día".

Luego de que Mona diera a conocer el sueldo que ofrece, algunos salieron interesados en el trabajo.