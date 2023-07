Xóchitl Gálvez, una política especial

Escribí este artículo el 30/01/2016 y lo repito hoy 30/06/2023 porque a esta persona le impidió el presidente López Obrador la entrada a Palacio Nacional el pasado 12/06/2023

Sabemos que la burocracia en México es una de las más gordas del mundo. Y no hay manera de adelgazarla por el Gobierno mismo y sus Tres Poderes supuestamente independientes, el intocable sector por lo general de beneficiarios de gobernantes y partidos políticos. Recordemos que en México "vivir fuera del presupuesto -o sea de la burocracia- es vivir en el error". Y "por levantar el dedo" siempre en apoyo de los que los nombraron, cobran fortunas.

Otra demostración fue el "censo de los maestros" que el INEGI publicó a principios de este sexenio (Peña Nieto) en el que revelaba que en los Sindicatos Magisteriales había 350 mil misteriosos personajes que nadie conocía en los planteles y que eran una población sin rostro producida por la corrupción de los propios mentores que trafican con las plazas y las venden o heredan a toda suerte de gente que nada tiene que ver con la docencia, pero cobra mensualmente en la SEP. Grosso modo son 350 mil que con sueldos de 10 mil pesos mensuales que costaban ¿o cuestan? 35 mil millones anuales al país.

Al parecer, la defensa de las canonjías indecentes es una de las principales razones del problema magisterial que ha levantado en muchas ciudades enormes manifestaciones y ha dado al traste por ejemplo con el puerto de Acapulco en donde las hordas de maestros, falsos o verdaderos, y sus alianzas con otros grupos descontentos, aposentados durante meses en las carreteras o en la Costera, en tanto que miles de niños perdían la escuela pública, espantaron al buen turismo. A éstos los apoyó la izquierda porque son manantial de votos. El argumento no es válido. Puse en manos de "El Peje" dicho censo, pero "no peló". Es ahí donde vemos las enormes fallas de nuestra "democracia" que se deben subsanar a la brevedad. El que no sirva que no estorbe ¡ni cobre! Si hubiera lógica y justicia en México , la mega crisis (2016) que ya está aquí y que desató el bajón inaudito del barril de petróleo en el mundo, a mi entender a cargo de "la alianza de Arabia Saudita (a la que incomprensiblemente Peña Nieto llevó el Águila Azteca) y los petroleros gringos", nos obliga en México a "apretarnos al máximo el cinturón" a todos porque los beneficios de la entrega del petróleo no se ven, y el Gobierno tendría que reducir su inmensa cola de "protegidos" que no sean útiles

Hay, sin embargo, una funcionaria "sui generis" que se adelantó, una mujer especial, que ya se lanzó a la tarea de recortar a los parásitos en sus diferentes grados. Se llama Xóchitl Gálvez y es la jefa de la Delegación Miguel Hidalgo, a la que pertenece mi domicilio de varias décadas en la megalópolis. La visité y me explicó lo que ha hecho respecto al tema citado. Luego recibí un boletín que les comparto (resumido):

"Avalada y en marcha nueva estructura de la delegación Miguel Hidalgo:

Es la única demarcación que reduce puestos de altos mandos. Pasa de 9 a solo 3 Direcciones Generales. Destina ahorros a 3 rubros: Desarrollo social, Infraestructura y Servicios urbanos.

La reestructuración de la delegación Miguel Hidalgo se concretó(…) y es la única demarcación que cuenta con una profunda modificación para reducir la burocracia y generar ahorros destinados a desarrollo social, infraestructura y servicios urbanos.(…) se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto firmado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que da a conocer la nueva estructura de la demarcación propuesta por la jefa Delegacional Xóchitl Gálvez Ruiz, desde el inicio de su administración el pasado 1 de octubre (2015-2018) Gálvez se dijo satisfecha y hace historia en la administración pública a nivel local. "No hay antecedentes de que algún servidor público haya propuesto reducir los cargos de alto nivel en ningún municipio del país o Delegación del Distrito Federal como nosotros. La apuesta por la reducción de la burocracia y la generación de ahorros es en serio. Esta propuesta que hicimos sienta un precedente muy importante que revela que sí se pueden generar ahorros millonarios para utilizarlos de mejor manera", explicó. Este 15 de enero se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que comprenden la reestructura de la Delegación Miguel Hidalgo. Con la publicación de este decreto desaparecen nueve Direcciones Generales y se transforman solo en Direcciones Ejecutivas con la respectiva reducción de salarios, prestaciones y personal. Así solo quedan las Direcciones Generales de Servicios Jurídicos y Gobierno; la de Administración Delegacional y la Jefatura de la Oficina del jefe Delegacional, mientras que el resto de las Direcciones se transforman solo en Ejecutivas (…).

La jefa Delegacional dijo al respecto: "Estoy muy contenta y muy satisfecha con estos cambios pues, todos los ahorros que hemos planeado en estos primeros 100 días, ya han comenzado a rendir frutos. Lograremos reunir 120 millones de pesos en un año, mismos que serán destinados a programas sociales no clientelares, a capacitación para el empleo, a compra de equipo y a mejorar todos los servicios urbanos. Pronto veremos los cambios en la calle".

Xóchitl Gálvez ratificó su compromiso con una transformación real de la demarcación: "Quiero reiterar y dejar muy claro que vamos a construir la mejor delegación. Nosotros sí hemos puesto en marcha un verdadero plan de ahorro. Esto no es populismo. Estos ajustes aprobados por el Gobierno del Distrito Federal, los cuales agradezco al jefe de Gobierno, (Miguel Ángel Mancera) marcarán un histórico cambio en la administración local. No hay antecedentes de reducción de la burocracia de este tipo en la historia de la Capital del país", expresó. ¿Y quién es ella? Es una ingeniera y política del signo astrológico Piscis (22 de febrero de 1963), tiene 2 hijos de los cuales la chica estudió en Lyon, Francia, y un marido ingeniero químico retirado, que hoy se dedica a la música ¡y tiene un grupo de rock! Una buena familia. Directora general y fundadora de la firma de Consultoría High Tech Services, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología tales como edificios y áreas inteligentes, proyectos de ahorro de energía, automatización de procesos y telecomunicaciones, con un amplio conocimiento de tecnología en el campo de la telecomunicación y el ahorro de energía. Xóchitl decidió obtener la Jefatura de Miguel Hidalgo porque vive desde 1997 en Las Lomas, en la calle de Monte Camerún (Cdmx) y "estaba me dijo ¡hasta la madre" de ver lo que hacían con nuestra Delegación". Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, de ascendencia otomí, es también pionera del Green Building, y desde 1995 trabaja como directora de la Fundación Porvenir, institución enfocada a apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del país. El presidente Vicente Fox (2000-2006) la conoció a través de sus "cazadores de cabezas" o "head hunters" y la hizo miembro del Gabinete en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República en su sexenio. Hablando del Foro de Davos que terminó (28.1.2016), seguramente los head hunters la detectaron ahí. Se puede decir que de Davos salió esta Xóchitl. De la edición del año 2000 se reconoció como una futura líder en el mundo occidental a esta güereja del Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo, donde se habla ñañu, una de las lenguas otomíes. Llegó a la Capital como telefonista a los 16 años. Fue reconocida en el foro de Suiza como "una de los 100 líderes de los próximos 40 años". La primera mujer mexicana en recibir semejante reconocimiento, "Global Leader for Tomorrow". Ni más ni menos.

¿Y si tuviera razón el Foro de Davos y esta ingeniera y política, según sus doctos miembros, algún día resultara Presidenta de México en lugar de cualquiera de esas "candidatas esposas de", que produjo el PAN o de las "todas iguales" priístas, más o menos sinvergüenzas, sometidas siempre al partido?

