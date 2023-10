PVC votará sobre permanencia de directora en Torreón

Habrá referéndum en la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) de Torreón para decidir si la directora del plantel, Jessica Zapata Escalera, se queda en el cargo o si se convoca a nuevas elecciones. Esta medida se aplicará después de que la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) contara y validara las firmas de quienes hicieron la solicitud.

De acuerdo con el Estatuto Universitario, la petición debe ser por parte de la mayoría de las personas que integran dicha institución educativa, como estudiantes y docentes. Hasta ahora, las autoridades de la máxima casa de estudios no han informado sobre el número oficial de las firmas que se recibieron.

Las votaciones se harán vía electrónica mañana jueves 19 de octubre, de 8:00 a 16:00 horas. En la Escuela de Bachilleres, hay una matrícula de mil 500 alumnos y alumnas. En redes sociales, el movimiento "PVC Fuerza" informó que el proceso de votaciones será en línea para proteger la identidad de las y los participantes y evitar "una vez más las amenazas e irregularidades".

La solicitud de referéndum, se hizo luego de que alumnos y exalumnos de la PVC denunciaran públicamente supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones "condicionadas", bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales.

Señalaron que hay docentes, trabajadores administrativos y manuales que presuntamente sufren acoso laboral y sexual, intimidación, desprestigio, descuentos en nómina injustos, asistencia obligatoria a reuniones personales y amenazas, de no comprometerse a apoyar a la directora del plantel en la reelección. Hay un profesor en particular apodado "Jafra" que fue acusado por la comunidad estudiantil por presunto acoso sexual. La coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, aseguró que el semestre pasado se abrió una investigación, misma que se detuvo debido a que el maestro presentó su renuncia el 8 de junio de 2023 por motivos personales y laborales.

Un grupo de estudiantes de la PVC exigió la renuncia inmediata de la directora Jessica Zapata Escalera y pidieron al Consejo Directivo tomar cartas en el asunto. Comentaron que presuntamente había hecho caso omiso a los señalamientos y que, además, había colocado un sillón en su oficina, por lo que era imposible dialogar con ella.

En su momento, Zapata Escalera dijo que en la Escuela de Bachilleres no estaba pasando nada y que había desinformación.

Comentó que la habían señalado de supuestamente encubrir al mencionado docente pero que él ya no trabajaba ahí y que ella no tenía nada que esconder. Dijo que no renunciará a su cargo, pues su gestión ha sido transparente. Agregó que no había denuncias presentadas ante las autoridades por los hechos señalados.

