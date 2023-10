Vivienda vertical llegó para quedarse en Torreón

La vivienda vertical llega para quedarse en Torreón, y existe mercado para ofertar este tipo de desarrollos tanto en el centro como en el norte de la ciudad.

"De hecho vamos tarde", advirtió José Piña Álvarez, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la región Laguna, "los estudios que analizan la vivienda dicen que, cuando una zona metropolitana pasa un millón de habitantes, se empieza a verticalizar, porque ya no conviene tanto crecer horizontalmente, por la falta de servicios, es muy caro llevar Seguridad Pública, salud, entonces vamos tarde".

Señaló que existe demanda en la actualidad tanto para vivienda vertical que se desarrolle en el sector centro, así como en la zona norte de la ciudad, donde ya existen varias torres de departamentos nuevos con conceptos residenciales.

"A mí, personalmente, me gusta mucho el Centro de la ciudad, hay que densificarlo, hay ciertas avenidas que el Implan ha definido que debieran ser verticales, creo que tenemos que aprovecharlo, tendríamos que ver cómo está la normativa municipal para permitir verticalizar y también si los servicios de agua y drenaje están listos para tener, en vez del gasto de una casa, el gasto de múltiples viviendas verticales, pero nosotros estamos puestos para invertir aquí", expuso el empresario.

Piña Álvarez explicó que el sector de la vivienda se requiere medir en segmentos, pues la social está muy golpeada pero la media y la vertical presentan números positivos.

"La vivienda social está muy golpeada, ha caído, a nivel nacional, más del 90 por ciento, aquí en la región lagunera ha caído un poco más del 50 por ciento, el motivo principal es que en 2019 el Gobierno federal decidió retirar el subsidio, que no era otra cosa más que el anticipo, no tenían las familias para comprar una vivienda, entonces les daban el anticipo y con eso la compraban", expuso.

Advirtió que hoy, al no tener ese subsidio de la Federación, este sector de la población no tiene posibilidad de acceder a un crédito para la compra de una casa.

"Si ves los números, ha sido dramática la caída de la vivienda social", dijo, "lo que está muy bien es la vivienda media, la vertical, en Torreón".

Consideró que, en la medida en que avance la industrialización de Torreón, se tendrían mayores ingresos per cápita, lo que podría mantener una clase media muy fuerte.

En relación a la vivienda abandonada, Piña Álvarez señaló que hay diferencia entre la no habitada y la abandonada, pues la primera se refiere a cuando se hacen cargo de los servicios y el pago del crédito, pero no se han mudado, a nivel mundial se estima que hay un 10 a 15 por ciento de las casas en este proceso, de no habitadas.

En lo que corresponde a la abandonada, explicó que se ha politizado mucho este tema y que se deben utilizar las estructuras jurídicas para recuperar estas casas, porque al final existe una obligación de los institutos de vivienda y el más perjudicado es el trabajador, al tratarse del manejo de sus recursos.