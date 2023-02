Al llegar el fin de semana las salas de cine tienen mayor afluencia y los asistentes aprovechan para disfrutar de la película de su elección en buena compañía y en esta ocasión las ARMY se reunieron para presenciar el concierto de BTS, Yet to Come.

No pueden faltar las palomitas, refrescos y golosinas para que chicos y grandes gocen de un buen momento de entretenimiento.

Liseth Espinoza y Paulo Fernando Peña Medina (EL SIGLO DE TORREÓN/FERNANDO COMPEÁN)