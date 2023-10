VIRAL: Padre rapa a su hija como castigo por burlarse de niña con cáncer

A través de redes sociales ha trascendido un video que muestra el momento en que un padre rapa a su hija como castigo, pues la menor se burló de una niña que padece cáncer.

Las imágenes que ya acumulan miles de reproducciones en redes, muestran al hombre rapando la cabeza de la menor con una máquina rasuradora mientras llora.

"No ya no quiero", dice la joven entre lágrimas sólo para recibir un 'ya no se puede arrepentir' por parte de su padre, quien pese a los llantos de su hija continúa rapando su cabeza.

Según trascendió con el video, la joven le hacía bullying a una de sus compañeras de escuela que padece cáncer, lo que llevó al padre a tomar un severo castigo para su hija.

Las imágenes han generado controversia en redes sociales, pues mientras algunos felicitan al hombre por tomar tal decisión, otros consideran que fue un castigo bastante extremista.