VIRAL: Mujer rocía con agua bendita a pareja gay que se abrazaba afuera de una iglesia

Una mujer ha generado críticas, controversia y hasta burlas, gracias a un video difundido en redes sociales donde se le ve rociando con agua bendita a una pareja gay para echarlos de una iglesia.

El material que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones y que fue grabado a las afueras de la iglesia del Carmen en Toluca, Estado de México, muestra a la pareja sentada en la calle, mientras una mujer trata de correrlos arrojándoles agua 'bendita' con un rociador mientras parece decir una oración.

Al parecer el problema con la mujer surgió luego de que los viera abrazándose en la iglesia, lo que la llevó incluso a pedir ayuda al 911 para sacar a los jóvenes.

"Protégenos y con tu espada defiéndenos. Lárguense o ahorita llamo al 911", dice la mujer mientras marca a la policía para exigir que saquen a la pareja.

"Pues que se retiren nada más, que se vayan a abrazar allá al hotel o a la calle, hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador, y quieren estar aquí adentro de la casa de Dios (...) Es propiedad privada y no queremos que ellos estén aquí en este lugar de la casa del señor (...) No se ha aprobado la ley, yo soy de provida y no se ha aprobado, hemos estado luchando contra esto. Esto es de Satanás, el sexto mandamiento, la fornicación. Aún no se ha aprobado la ley para que sean libres de hacer actos y de sucios aquí en el templo. Me parece que ni son mexicanos, han de ser migrantes", señala la mujer durante su llamada con las autoridades.

Pese a que un hombre que se encontraba presente intentó defender a la pareja y las mismas autoridades le explicaron por teléfono a la mujer que no se estaba cometiendo ningún crimen y que lo que ella estaba haciendo eran actos discriminatorios, los jóvenes prefirieron retirarse para evitar más problemas.

Tras llegar las imágenes a redes sociales, usuarios no tardaron en señalar a la mujer de homofóbica.

"Que difícil entender que alguien puede tratarte así por el hecho de de amar libremente. Los buenos somos más; Gracias a las autoridades y gente de la iglesia que decidieron actuar con amor y congruencia", escribió Leonardo Hernández desde su cuenta de TikTok, uno de los dos jóvenes que fueron víctimas de discriminación por parte de la mujer.