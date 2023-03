VIRAL: Empleado de hotel hace llorar a Paola de Las Perdidas tras acto transfóbico

Paola de Las Perdidas se ha vuelto viral en las redes sociales ante una difícil situación mientras se besaba con su novio en una alberca de un hotel de Acapulco.

La popular influencer recibió un llamado de atención por estarse besándose con su pareja, algo que la conmovió hasta las lágrimas y tuvo que pedir la cuenta porque “no quería tener problemas”.

Tras el acto transfóbico, varias personas se acercaron a ella para intentar consolarla y pedirle que no hiciera caso a la persona que le llamó la atención, pues aseguran, no estaba haciendo nada malo como para que la fueran a reportar.

“Ya lo que hice fue salirme de la alberca, me vine para el cuarto y ya, no quise pelear. Tengo estancia hasta el 31, a ver cómo lo sobrellevo porque me gusta mucho venir a este hotel, pero se me hizo super mala onda del chavo este, pero bueno”, dijo en medio del llanto.