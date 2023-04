VIRAL: Denuncian a diseñador de eventos en Torreón por presunto fraude

Por medio de Facebook una mujer denunció a un diseñador de eventos en Torreón, luego de que fuera víctima de un presunto fraude por parte de éste.

De acuerdo a la publicación realizada por Mara Alr, como se identifica en la red social, el encargado del negocio 'Antonio Chacón Event Designer', se comprometió a realizar la decoración de la fiesta de bautizo del bebé de la mujer.

Para el trabajo, Mara comenta que por recomendación contactó al diseñador desde el 21 de febrero, fecha en la que además fueron a ver la quinta donde se realizaría el evento, con el fin de que pudiera realizarle una cotización.

Para el 28 de febrero, Chacón, el diseñador, le envío el presupuesto de su trabajo, por lo que, de acuerdo a Mara, ella le entregó un anticipo de 5 mil 630 pesos el 6 de marzo.

Con el paso de los días la clienta agregó otros detalles que quería para su evento, los cuales jamás le fueron cotizados, pero el diseñador le dio un costo total, el cual rondaba los 15 mil pesos.

La mañana del día del evento, el sábado, la mujer liquidó el costo total con 9 mil 60 pesos, sin embargo, el diseñador nunca respondió sus mensajes y su celular estaba apagado, según comenta Mara.

Dieron las 3 de la tarde y la quinta no tenía ni un sólo globo ni nada de decoración, por lo que Mara pidió ayuda a una de sus amigas en común con el diseñador para contactarlo a través de Instagram.

"Cuando ya pude hablar con él le dije 'a qué hora llegas a mi evento' y me dijo 'no sé'. Mi esposo habló obviamente molesto, como espera que le hablen los clientes si no tengo NADA en mi evento y es una reacción lógica, eran las 4 de la tarde , ya estaba llegando gente y él nunca se presentó. Pone de pretexto que se sintió amenazado y por eso no llego, quedándose con todo el dinero que le habíamos pagado. No llego nunca a mi evento, no tenía platos, vasos, cubiertos, servilletas, decoración ( globos, floreros, centros de mesa, impresiones de menú ) nada, a las 3:40 tuve que ponerme a buscar proveedores de todo para poder atender a mis invitados", escribe Mara en su publicación en Facebook.

Tras el evento, la mujer por fin pudo ponerse en contacto con él pidiéndole su rembolso, sin embargo, el diseñador le habría comentado que 'sólo le podía regresar el 50%'.

"Me sale con que solo me pagara el 50% y que hasta final de mes me lo puede entregar. Como si fuera una empresa fiscal donde esté obligado contablemente a pagar a fin de mes. No me dio recibo de pago ni se firmó nada, solo se quedó con 15,000 pesos y con esos pretextos para robarme".