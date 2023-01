Vinculan a proceso al subsecretario de Egresos de Aispuro

Un Juez de Control determinó vincular a proceso al exsubsecretario de Egresos de la Administración Estatal pasada, por el delito de peculado en perjuicio de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), por casi 120 millones de pesos.

Durante la audiencia, que se prolongó por poco más de dos horas, la defensa del exfuncionario buscó que se desestimara la acusación argumentando que la UJED no es una dependencia perteneciente a la Administración estatal ni un particular, sino que se trata de un organismo autónomo; por lo que no se configura el peculado.

También expuso que el exsubsecretario de Egresos no fue quien firmó el convenio por el que la UJED accedió a un recurso extraordinario de 150 millones de pesos el 13 de diciembre del año 2021, por lo que no estaba obligado a saber el origen de los recursos con los que se pagaron aguinaldos, proveedores y cadena productiva. Entre otros argumentos.

Mientras que el Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción y el asesor enviado por la UJED, como parte acusadora, refirieron que la Universidad sí pertenece al Estado a pesar de su autonomía y que el exsubsecretario de Egresos sabía que el recurso se le tenía que pagar a esa institución superior, en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Incluso refirieron la declaración de la entonces Directora de Tesorería, quien manifestó que recibió la orden del exsubsecretario de transferir casi 120 millones de pesos, porque solamente le depositaron a la UJED 30 millones el día 28 de diciembre, a otra cuenta del propio Gobierno del Estado; y que la funcionaria le dijo que eso no era correcto porque se trataba de recursos federales. La respuesta que le dio entonces el exsubsecretario fue que luego se repondría con otras participaciones.

FIJA PLAZO

El Juez de Control y Enjuiciamiento valoró todos los elementos aportados por ambas partes, considerando que existen todos los elementos para vincular a proceso al exsubsecretario pues fue consciente del origen de los recursos y aún así ordenó extraerlos sin pagarle a la UJED.

La parte acusadora solicitó tres meses de plazo para la investigación complementaria y la defensa solicitó cuatro, en lo cual estuvieron de acuerdo; por lo que dicho plazo concluye el día 7 de mayo.

Por su parte, la defensa manifestó su interés en apelar dicha decisión, procedimiento para el cual tiene un plazo de tres días, y así continuar el proceso.