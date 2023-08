Vil atropello

A menos de 100 días de que concluya la administración del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís al frente del gobierno del estado de Coahuila, llama por demás la atención los hechos sucedidos apenas unos días atrás en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde hay indicios de que agentes de la policía municipal de esa ciudad lagunera, en un acto que sería de plena barbarie, tuvieron que ver con la desaparición y muerte del joven Martín Alexis Briceño Solís de 27 años de edad.

Desde el martes pasado, un grupo de personas de la colonia Emiliano Zapata de San Pedro, realizaron una manifestación al exterior del edificio de la Dirección de Seguridad Pública, ya que un joven permanecía hasta entonces en calidad de no localizado y culpaban a los elementos de la corporación de su "desaparición", pues aseguran que ellos lo habían detenido, junto con otra persona a quien conocen con el sobrenombre de "El Cholo".

Aunque el hecho ocurrió el sábado, ya desde el lunes alrededor de las 06:00 de la tarde, familiares y vecinos bloquearon la carretera a Saltillo, impidiendo totalmente la circulación pero este martes por la mañana fueron desalojados debido a que en el lugar se encontraban unidades de la Policía Civil de Coahuila, de la Policía de Acción y Reacción, de la Fiscalía del Estado, de Seguridad Pública y aunque un poco alejados, también se observaron dos unidades de la Guardia Nacional.

De acuerdo a la información publicada en varias notas por EL SIGLO, el sábado, alrededor de las 11:00 de la mañana, Martín y "El Cholo" iban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por una unidad de la Policía Municipal, la patrulla "les cerró el paso" y los aseguraron. Sin embargo, en el hecho, Martín logró escapar y corrió entre los mezquites, mientras que "El Cholo" sí fue trasladado a las celdas. La abuela de este último declaró que le marcó por teléfono y él le dijo que lo esperara afuera de la fábrica donde trabaja su pareja sentimental, pero cuando ella llegó, Martín no estaba en el punto de encuentro acordado, así que le volvió a llamar y él le dijo que no tenía idea de dónde estaba, que caminaba entre los mezquites y le envió su ubicación.

La mujer relató que debido a que no sabe utilizar la aplicación para conocer la ubicación, hasta que la pareja del joven salió de trabajar fueron a buscarlo, pues la orientación que les daba el celular era en la cercanía del ejido Bolívar, pero no lo encontraron, luego su esposo se integró a la búsqueda y así anduvieron durante toda la tarde. En un momento dado, Martín se volvió a comunicar con ella y le dijo que no podía seguir caminando, que se sentía mal, además portaba "chanclas", por lo que tenía sus pies lastimados, pero ella le dijo que ya lo andaban buscando; posteriormente ya no tuvieron noticias de él.

La mujer añadió que fueron a preguntar al edificio de la Policía y les confirmaron que únicamente tenían al otro joven. Luego se dirigieron a la Fiscalía del Estado para interponer la denuncia y les dijeron que tenían que transcurrir 72 horas, pero le sugirieron que acudieran a Torreón, por lo que ellos continuaron la búsqueda hasta el lunes; afirmaron que recibieron un video donde presuntamente Martín sí fue detenido por los policías, por lo que decidieron acudir para que se los entregaran, pues manifestaron que con esa prueba ya "iban a la segura"; sin embargo, las autoridades insistieron en que no había sido detenido, por lo que decidieron realizar el bloqueo. Colocaron una camioneta en medio de la vialidad además de piedras, incluso prendieron fuego para exigir que se los entregaran "como sea".

Luego de que fueron interrogados, alrededor de la una y media de la mañana de este martes se conformaron grupos de búsqueda por parte de los elementos de las distintas corporaciones.

Ayer al mediodía las labores de localización permanecían, incluso se integró personal de Protección Civil y un helicóptero para sobrevolar en los ejidos de los alrededores.

La mujer manifestó que ayer martes por la mañana fueron detenidos su esposo y la pareja de su nieto, ya que argumentó que trataron de desalojarlos y se resistieron, pero reconoció que se defendieron de la forma en que los trataron.

Declaró que acudió personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas, quienes para encargarse de las diligencias incluso solicitaron la autorización para rastrear el celular para poder localizarlo. El grupo de personas permanecía al exterior del edificio a la espera de noticias, pues reiteró que lo único que quieren es que les entreguen a Martín.

La mañana del miércoles fue localizado un hombre sin vida en San Pedro, el cual extraoficialmente se dijo que se encontraba en avanzado estado de putrefacción y por la tarde la familia confirmó que se trataba Martín Alexis Briceño Muñiz de 27 años, quien fue reportado como no localizado desde el sábado, lo que provocó que un grupo de personas de la colonia Emiliano Zapata de San Pedro, realizaran una manifestación el martes al exterior del edificio de la Dirección de Seguridad Pública, ya que Martín de 27 años, permanecía como no localizado. Los familiares culpaban a los elementos de la corporación de su "desaparición", pues aseguraban que ellos lo detuvieron, junto con otra persona.

Ayer por la noche, comenzó a circular un video en redes sociales donde una patrulla de Policía de San Pedro atropella a un joven, cuando realizaba una manifestación que ciertamente se había tornado violenta contra la autoridad tras el hallazgo sin vida de Martín Alexis Briceño Muñiz.

En el video aparecen un grupo de jóvenes lanzando piedras y una patrulla avanzando por una calle, luego se suman más muchachos y uno de ellos se queda parado en la misma vialidad por la que se manifestaban, posteriormente es atropellado por una unidad, la cual sigue su camino. Los hechos presuntamente ocurrieron sobre la Calle Degollado, entre Abasolo y Negrete.

Los jóvenes que se encontraban reclamando, retoman el lanzamiento de piedras tras el atropello del joven, del cual hasta ahora se desconoce su estado de salud.

En el momento de escribir estas líneas no se tiene conocimiento si el Fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez o el alcalde de San Pedro, David Ruiz Mejía se hayan pronunciado sobre todos estos acontecimientos que no pueden ser pasados por alto.

Quizá el logro más importante del gobierno de Riquelme Solís fue devolverle la paz a los coahuilenses, que abonado con políticas públicas estatales de fomento a la inversión hace que actualmente Coahuila sea un referente en muchos indicadores de desempeño a nivel estatal. Pero para que se reinstauraran los buenos índices de seguridad pública, tuvo que trabajar el gobernador empeñosa y valientemente. Con pleno apoyo e inversión presupuestaria, los cuerpos policiacos coahuilenses han contenido a las bandas del crimen organizado, incluso poniendo la vida en juego de los oficiales de la policía.

Sin embargo, estas circunstancias también propician situaciones de abusos policiales que ya han sido denunciadas y que poco se sabe si realmente se aplican las sanciones correspondientes. La trágica muerte de Martín Briceño presuntamente por un abuso policial no debe quedar impune si se comprueba que así fue.

Miguel Riquelme quedará en la historia de Coahuila como el gobernador que le dio seguridad a sus gobernados luego de las atrocidades de los zetas cometidas en la primera década del siglo XXI, por ello no necesita el gobernador permitir que se encubra lo que pasó en esta ocasión en San Pedro con el joven Briceño. Ojalá Riquelme no permita que no se esclarezca este vil atropello, quien quiera lo haya cometido.