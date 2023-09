¿Viene nueva pandemia?

Sorprende que cuando todavía no arranca la temporada de otoño comiencen a proliferar en Estados Unidos y algunos países desarrollados las noticias sobre un aparente repunte de casos de Covid, especialmente de su nueva variante BA.2.86.

Esta nueva variante fue detectada en semanas recientes en Suiza, Sudáfrica, Israel, Dinamarca, Reino Unido y Norteamérica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se trata de una nueva mutación de Omicron que apareció por primera ocasión en noviembre de 2021.

La primera víctima de la variante BA.2.86 fue descubierta en Dinamarca el 24 de julio pasado y de ahí en adelante el número de casos ha crecido. No parece que vaya a causar una ola de contagios devastadora, pero las noticias han empezado a fluir con tintes alarmistas.

Aunque Maria Van Kerkhove, especialista en Covid-19 de la OMS, asegura que los números son todavía bajos, otros expertos destacan la necesidad de regresar al uso de las vacunas para evitar una nueva pandemia.

Coincidentemente esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció la aprobación de un nuevo refuerzo para el Covid-19 que comenzará a distribuirse en toda la Unión Americana en cuestión de días junto con las vacunas para la influenza estacional.

Como ha sido ya tradicional, el nuevo medicamento será producido y distribuido por las compañías Pfizer-BioNTech y Moderna y podrán ser aplicadas a niños mayores de seis meses en adelante, incluyendo desde luego a las personas de la tercera edad.

El año pasado solo el 20 por ciento de la población norteamericana se vacunó contra el Covid-19, en primer lugar porque la pandemia había cedido y en segundo lugar porque un porcentaje importante de los estadounidenses desconfía de los efectos y la efectividad de las vacunas.

Este nuevo refuerzo lleva como primer objetivo atacar a la variante XBB.1.5 de Omicron, sin embargo no se ha confirmado si también servirá para prevenirse de la variante más reciente, es decir la BA.2.86 que apenas fue detectada hace menos de dos meses.

No existe hasta el momento ninguna evidencia científica que confirme la posibilidad de un resurgimiento de la pandemia que pudiera ocasionar un disparo en el número de enfermos y fallecidos por Covid y que obligue a tomar de medidas severas como sucedió en el 2020 y 2021.

Sin embargo, como en Estados Unidos se vive un clima social polarizado y altamente sensible por la elección presidencial del 2024, el tema amenaza con politizarse en busca de beneficios electorales para los partidos en campaña.

Por lo pronto, el gobernador Ron DeSantis, republicano y de línea radical, instó a la población de Florida a no aplicarse el refuerzo recién aprobado por las autoridades sanitarias a excepción de las personas mayores de 65 años.

"No permitiré que la FDA y las autoridades sanitarias utilicen a los ciudadanos sanos de Florida como conejillos de Indias para sus vacunas que no han sido probadas de ser seguras y efectivas", sostuvo DeSantis en un comunicado.

La versión de algunos republicanos es que los demócratas infundirán temor en la población con el tema del Covid para sacar ventajas políticas con rumbo a los comicios, incluyendo ahuyentar el número de votantes a las urnas durante el 2024.

Así las cosas habrá que estar muy pendientes de las noticias sobre la nueva variante del Covid, los refuerzos y la posibilidad de un resurgimiento de la pandemia para no ser sorprendidos ni manipulados.

TODOS AL CIRCO

Ya pasado el proceso para los candidatos presidenciales, ahora los políticos y aprendices voltean la mira hacia la gubernatura de la Ciudad de México. Por Morena ya son varios los interesados, incluyendo el ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch; y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Por el bien de todos esperemos que el popular ex futbolista no resulte candidato y menos electo, sería un gran retroceso para la capital azteca.

