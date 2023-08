Video de niño escuchando a Kiss se vuelve viral con millones de reproducciones

Aunque una persona, en teoría, elige sus gustos musicales conforme va creciendo, hay quienes tienen muy claro lo que les gusta desde que son pequeños.

Por lo general, primeros años de vida están marcados por canciones infantiles que ayudan al aprendizaje; pero éstas no siempre son del agrado de los menores, puesto que también influyen los gustos musicales de los padres.

Este pudo ser el caso de un niño que se hizo viral en TikTok por preferir "I Was Made for Lovin' You", una de las canciones más famosas de la legendaria banda de rock: Kiss, en lugar de canciones infantiles.

Probablemente, el menor escuchó esa canción desde el vientre, o en algún momento la reprodujeron sus familiares y esto impactó en las emociones del pequeño.

Sin conocer los detalles de cómo fue que la melodía llegó a él, los usuarios quedaron admirados por la reacción del niño.

Los comentarios que emitieron los usuarios en el TikTok que ya supera las 7 millones de reproducciones fueron los siguientes: "Literal era mi mamá conmigo, ya que mi papá me enseñó Kiss", "El niño tiene mejor herencia que cualquier terreno", "A mi hijo le encanta Metallica", "Se nace con el gusto y que buen gusto tiene", "Ese niño sabe lo que es bueno", entre otros.