VIDEO: Así quedaron hoteles de Acapulco tras el paso de Otis

Luisa Peña, estilista de moda que se encuentra en Acapulco por motivos laborales, sobrevivió a la fuerza del huracán "Otis", tras ser rescatada por personal del hotel "Princess" durante el paso del ojo del fenómeno meteorológico por el inmueble.

Así lo narró esta madrugada de miércoles, en la red social TikTok, donde mostró la evolución de la tormenta con fuertes vientos desde las 11 de la noche de ayer martes hasta las tres de la mañana de hoy miércoles.

"Son las tres y cuarto de la mañana. Estoy en Acapulco, en el hotel "Princess". Acaba de pasar lo más cañón, estuve en el ojo del huracán, me acaban de rescatar.

"En algún momento, como a las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, a 260 o más y me escondí en el closet, me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí a tal grado que en un momento sólo pedí otra oportunidad más y yo sé que yo no soy la única, hay mucha gente más, yo soy afortunada y estoy viva y todo bien y no me pasó nada", contó en el video.

En las publicaciones de Luisa se aprecia cómo evolucionó el daño al edificio pues en los primeros videos que subió ayer casi a medianoche, las paredes, techos, muros y pisos aún estaban en buenas condiciones, pero luego la mujer mostró evidencia de cómo el poder de avance de "Otis" dañó las estructuras.

"Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido. En mi cuarto se cayó el techo y se rompieron los vidrios. Al bajar las escaleras pude ver inundados los pisos a partir del piso 4 para arriba y sin luz, y los pasillos destrozados", detalló la joven.

Luisa Peña agradeció al personal del hotel por salvar su vida y resguardarla en un lugar seguro, y captó como otros huéspedes fueron evacuados a zonas donde se encuentran a salvo.

"Gracias a Dios estamos a salvo, resguardados esperando a ver qué procede", dijo al final de los videos.

Más afectaciones en hoteles

“Les escribo desde el hotel Hotsson en Acapulco, llevamos una hora de terror”, escribió un usuario en la red social X (antes Twitter), exponiendo con texto y videos la situación en que él y sus conocidos enfrentaban la noche de ayer al huracán "Otis".

El internauta informó la gravedad de la situación en que se encontraban, “el huracán está acabando con todo, el agua ingresa a la habitación en el piso 8. El estruendo del aire es impresionante, vidrios de los cuartos rompiéndose, el hotel se mueve como si fuera un temblor”.

En las videograbaciones se observa a una mujer abrazando y consolando a una bebé ante el fuerte ruido del viento que golpeaba la habitación en que se encontraban.

Ante la preocupación, según se escucha en uno de los videos, sugieren meterse al baño, a la regadera, pues es un lugar más seguro.