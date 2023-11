Vicente Fox busca recuperar su cuenta de X; afirma que desapareció de forma arbitraria

La cuenta en X (antes Twitter) del expresidente Vicente Fox, fue eliminada este lunes tras los polémicos comentarios del exmandatario en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial, Samuel García, en la que se refiere a ella como “dama de compañia”.

Tras el comentario desatinado del guanajuatense, Mariana lo acusó por ejercer violencia en su contra dentro del marco del Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, contestó Mariana.

Después del polémico tuit realizado por el expresidente, se desataron comentarios de diversas figuras políticas, condenando los comentarios realizados por este, entre ellas Xóchitl Gálvez quien es la precandidata presidencial de la alianza opositora afirmando que “si nos atacan a una nos atacan a todas”.

“Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”.

ESTA CUENTA NO ES 'FAKE'

Durante el programa de Imagen Noticias conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, el equipo de Vicente Fox comentó lo siguiente “Quiero informarles que mi cuenta ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria, estamos trabajando para resolver este problema”.

A lo cual el periodista argumenta que Fox desactivo su cuenta, ya que al ser desactivada por el titular aparece la leyenda “Esta cuenta no existe” y menciona los memes compartidos por algunos usuarios entre ellos al precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García y su meme compartido “Con la Fosfo Fosfo no se mete nadie”.

Finalmente Ciro hizo un cuestionamiento sobre si Vicente Fox fue censurado o simplemente cerró su cuenta.

“¿Entonces censuraron a Vicente Fox? ojala no sea el caso, ¿Vicente Fox bajo su cuenta y dice que no lo hizo?, pero ojala no sea un caso de censura”.