VIBREMOS POSITIVO

¿A QUÉ LE LLAMAS HOGAR?

Un tiempo atrás tuve una conversación acerca del hogar con una persona que al igual que yo es de otro país y me comentaba que no sentía que tuviera un hogar en la Ciudad de México, pero creo que hacía más mención al lugar físico donde vive que al verdadero significado de la palabra haciéndome pensar acerca de su significado.

Hogar proviene del latín "focaris", derivado de "focus", "fuego" (hoguera, hogar). El origen de la palabra nos lleva al principio de la cultura humana, y en este caso al culto al fuego donde fue uno de los más importantes de nuestros antepasados. En innumerables ocasiones me genera mucha curiosidad ver el origen de la palabra donde descubres y le da mayor sentido a nuestra rica lengua española, a pesar que cada una de ellas están regularizadas lingüísticamente por la Real Academia Española, siento que a veces gana más sentido cuando te vas hacia atrás, al antiguo latín y puedes ver la esencia de esa palabra, siendo menos adulterada pero más simple, llena de mucho entendimiento antes de su transformación.

Hogar era ese lugar en la casa donde se preparaba la hoguera. El elemento fuego fue muy importante en nuestras vidas y no solo hablo por la necesidades físicas de tener luz o darnos calor cuando no existía la electricidad. Otros hablan que alrededor de esa hoguera era el lugar donde se reunían los padres a contar las historias, los hijos a escuchar a sus mayores y las madres a alimentar la llama del amor familiar. Una vida comunitaria que nos empezó a construir como humanos. Es curioso pero después de miles de años aún se siguen dando esos momentos donde estoy completamente segura que a todos nos fascina y nos encanta quedarnos alrededor de una hoguera con nuestra gente, donde el fuego nos hipnotiza, nos calma y siempre hay buenas charlas alrededor de él.

Hoy por hoy no concibo que la palabra hogar sea un lugar físico. Creo que la palabra me cobra más sentido a entenderla como un grupo de personas allegadas que forman parte de nuestra vida y con quienes tenemos vivencias y sentimientos muy cercanos. La diferencia del concepto de hogar y casa es bastante significativa; la casa o techo como decimos para referirnos a ese espacio físico no tiene nada que ver con el hogar.

Hogar son las personas que nos acompañan en esta vida de una forma más cercana y familiar donde nos sentimos arropados por su amor, su acompañamiento, sus gestos y cuidados y no precisamente se encuentran en la misma ciudad donde vivimos ni tienen que ser nuestros parientes de sangre. El hogar no es un lugar como tal, el hogar lo haces tú en tus relaciones interpersonales. No importa dónde, siempre eres tú y lo haces tú. Más que tener un hogar somos un hogar, una casa, un asilo, un refugio para alguien cercano a nosotros. Hogar, en definitiva me hace más sentido a un espacio emocional y afectivo que evoca calor y cercanía.

En estos días festivos que ya se acercan donde la magia viste nuestro hogar y el amor desborda en nuestros corazones les deseo que puedan disfrutar de muchos momentos cercanos y especiales con los suyos, que sientan ese calor hogareño tal vez alrededor de una gran hoguera.

