vibremos positivo

ENCUENTRA LA PAZ CON LA COMIDA

Los seres humanos no solo comemos para recargar la energía de nuestro cuerpo. Somos seres multidimensionales y la alimentación suele verse influenciada por nuestras emociones, creencias e incluso por las expectativas de los demás. Si tenemos en cuenta estos factores, es fácil entender por qué a menudo la alimentación parece bastante complicada. Es por esta razón que encontrar la paz con los alimentos es un aspecto importante para tener una relación sana con la comida y, dado que esta relación es un viaje, no un destino, existen herramientas para ayudarnos.

Te invito a que reflexiones sobre tu vida, tal vez recuerdes tu infancia, sabias intuitivamente que comer, escuchabas las necesidades de tu cuerpo, te hidratabas con frecuencia, comías cuando tenías hambre, y te detenías cuando te sentías satisfecho. Sin embargo, conforme fuiste avanzando en el camino, es probable que empezaras a prestar atención a orientaciones externas sobre qué y cuanto debes comer.

¿Alguna vez te dijeron que hay que comer todo lo que había en el plato?, ¿Alguna vez has sido recompensado con comida?, ¿Es posible que hayas interiorizado mensajes específicos sobre la comida debido a la relación que alguien que cuidaba de ti tenía con la comida? Si has experimentado algo así, sin duda, no eres el único.

Ahora que eres adulto, probablemente hayas descubierto que estas orientaciones externas no hicieron más que aumentar. La realidad es que muchos de nosotros somos bombardeados con numerosos mensajes sobre la comida que provienen del exterior, fuera de nuestros hogares.

Estos mensajes incluyen cosas como: "come esto, no aquello", se habla de alimentos tóxicos o "perjudiciales" frente a alimentos sanos o "saludables" y de alimentos que puedes comer sin sentirte culpable; y critican los alimentos procesados de todo tipo, incluso cuando el procesamiento es mínimo. Este bombardeo de mensajes puede incluir incluso los estándares físicos a los que deberíamos aspirar a alcanzar manipulando la comida. Estos mensajes externos pueden ser la base de nuestras creencias y comportamientos alimentarios, e incluso motivarnos a encontrar dietas que no tengan en cuenta nuestras necesidades únicas y personales. Estos factores externos, las historias y los juicios que formamos en torno a ellos también pueden hacer que comer parezca increíblemente complejo. Debido a esta complejidad, ver el mundo o al acomida como un reto y puede influir muchísimo de forma no intencional en la forma en que nos alimentamos.

Las prácticas de alimentación desordenada pueden parecer muy diferentes de una a otra persona, y muchas de ellas también se han normalizado. Esconder comida o comer en secreto; pesar la comida, contar la comida o las calorías, tirar la comida poco saludable para evitar "tentaciones" , usar la comida para adormecer emociones, hacer que la comida dependa de factores externos como el ejercicio, que nos quede una prenda de vestir o la proximidad de algún evento social y por último, hacer elecciones de alimentos basadas en una obsesión poco saludable con comer solo alimentos sanos o con alto contenido de nutrientes; Lo que cada una de ellas tiene en común es que a menudo se interponen en el camino de sustentar una sana relación con la comida y con uno mismo.

A medida que reflexionamos y reconocemos estos comportamientos, sin juzgarnos y con compasión, podemos fomentar una relación sana con la comida ya que la aceptación con amor es el camino hacia el cambio.

Recuerda que al reflexionar sobre tus necesidades nutricionales únicas, como descubrir que alimentos funcionan para tu cuerpo particular, en lugar de los alimentos que aprendiste a comer dado a la opinión de otra persona.

Respetar con compasión y aceptación tu relación con los alimentos en el pasado, la que tienes en el presente, y la que te gustaría llegar a tener, es fundamental para transformar tu salud. No hay mejor inversión en tu futuro que respetar tu autocompasión y cuidado tu relación personal con la misma.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @ale.lavin.l, escríbenos a [email protected]